Míriam Nogueras: del dicho al hecho

Extremadura dos: Cáceres y Badajoz. Así se enseñaba geografía española en el franquismo. Gracias a la rima fácil, la memorización convertía al alumno en mero mono de repetición puesto permanentemente a prueba. Todavía hoy alguna neurona del cerebro de sus supervivientes sigue ocupada por remedos de un conocimiento superficial, fruto también del temor a pagar las consecuencias de cuando la letra con sangre entraba.

Aquella valiente tierra de conquistadores de la que se reivindicaban sus plazas históricas pero se desatendía su subdesarrollo galopante es hoy afortunadamente otro territorio, convertido por unos días en el centro del mapa político español. Por allí andan Sánchez, Núñez Feijóo y Abascal proyectando sus diferencias ante unos comicios que no deberían ir de ellos y su afán de destrucción mutua sino de los extremeños y sus necesidades. En sanidad, por ejemplo.

En Extremadura todas las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en centros privados. Todas. Lo expone el ministerio que, en cambio, señala la paradoja que la mayoría de las mujeres a las que el año pasado se negó esa atención en los centros públicos fueron informadas en ellos. Muestra de un desequilibrio a resolver aunque nada indica que así vaya a ser. Hay otros intereses a veces envueltos en la objeción de conciencia de sanitarios, a los que Isabel Díaz Ayuso ofrece amparo justo cuando en uno de sus hospitales se ha revelado el descaro del negocio. No es la única contradicción.

En una comunidad autónoma, Extremadura, donde el afecto por los catalanes no cotiza precisamente al alza (informe ICIP-Esade) el PP y el PSOE emprenden su batalla por su control tras su puntual acuerdo parlamentario en Madrid para endurecer las penas a los multirreincidentes. En el centro de la simbólica e imaginada fotografía, Míriam Nogueras i Camero (Dosrius, Barcelona, 11 de mayo de 1980).

Fue la contundencia en el hemiciclo de la portavoz de Junts anunciando la ruptura de relaciones con el Gobierno y, con ella, la muerte de la legislatura lo que llevó esta semana a Pedro Sánchez a disculparse radiofónicamente. Asumió el incumplimiento de los acuerdos aunque calló los favores hechos a los independentistas y que estos no esgrimen porque no constaban en los papeles.

Horas después, fue la aparentemente fría e inalterable intransigencia de la parlamentaria Nogueras la que replicó que nada había cambiado, manteniendo la pelota en el terreno de juego de Moncloa. Así, la jugadora de fútbol aplicó de nuevo en el campo la táctica de su entrenador y presidente del club, Carles Puigdemont. El hombre que, protegido por la mujer de lacia melena, se reserva la última palabra y la posible corrección. Pero Míriam Nogueras también tiene vida propia. Es la empresaria textil que entiende las dificultades de los autónomos y fuerza el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu. Es la persona agradable y sonriente que cuando se quita el uniforme del recelo y abandona la letanía secesionista, gana enteros. Lo saben aquellos para los que reserva su intimidad. Allí donde se protege de la inquina política que provoca a la España que dice que no le importa pero para la que también legisla. Acaba de ayudar a Extremadura a mejorar su seguridad. Sorpresas te da la vida.