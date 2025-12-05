Éxito en Guadalajara

En el espléndido pabellón de Barcelona en la FIL de Guadalajara, tres grandes voces de la literatura sudamericana (Padura, Fernández y Rivera Garza) proclamaban sus lazos con Barcelona, con la cultura catalana y con el catalán ante una audiencia entregada y multitudinaria. Y a continuación, Sira Abenzoa, Adrià Targa, David Moragas y Anna Pazos trazaron un memorable diálogo sobre el deseo, que fue en realidad una constatación del momento efervescente que vive el nuevo pensamiento joven literario en catalán. Son solo dos ejemplos exitosos de tantos actos que han inundado la que por unos días ha sido la capital mundial de la edición. Quienes hemos tenido el privilegio de asistir a la FIL de este año hemos podido comprobar el espectacular trabajo que ha hecho todo el equipo capitaneado por Anna Guitart, que ha servido para dar un paso más en la difusión internacional de la cultura catalana y barcelonesa. También hemos podido comprobar que no ha sido en ningún caso, como se ha dicho desde la ignorancia, un evento de consumo interno, sino justamente lo contrario, un acontecimiento dirigido a mexicanos y a profesionales de todo el mundo. Lo saben bien figuras de la talla de Miquel de Palol, Carme Riera, Colm Tóibín, Eduardo Mendoza o Javier Cercas, que vieron cómo sus actos quedaron pequeños ante un público tan receptivo como entusiasmado.

A esto súmenle intercambios profesionales de primer nivel o talleres sobre temas tan candentes como los audiolibros o el uso de la IA en la industria editorial. Incluso ha habido espacio para conciertos de primera línea o exposiciones emocionantes, como la dedicada a las mujeres que construyeron Barcelona, comisariada magníficamente por Ingrid Guardiola. Desde el sofá de casa, más de un intoxicador ha aprovechado para intentar sembrar polémicas interesadas y a menudo directamente inventadas. En medio de la podredumbre de las redes sociales, hay quien ha visto en la presencia de Barcelona en la FIL todo tipo de conspiraciones, quizás porque los que se pasan el día quejándose de todo son incapaces de tener el coraje de reconocer que a veces las cosas se hacen bien, aunque las hagan tus supuestos rivales políticos. Es indudable que queda todavía mucho recorrido para proteger al catalán y que al poder, sea cual sea, hay que presionarlo, exigirle, estirarle. Pero entre mirarnos el ombligo acríticamente o convertirnos en una congregación de pitufos cascarribas tiene que haber un término medio en el que podamos dejar de un lado nuestras rencillas habituales y encontremos un espacio para felicitarnos cuando las cosas salen bien. En Guadalajara, Barcelona se ha exhibido ante el mundo como una capital cultural global en la que su talento es capaz de expresarse hacia el mundo con dos lenguas universales que conviven más inteligentemente de lo que pretenden los sospechosos habituales. Ha quedado demostrado que, aparte del Barça, el mar, la comida o la Fórmula 1, Barcelona es, sobre todo, una fenomenal exportadora de cultura, y este es el factor que la puede hacer diferente a todos sus competidores. Lo sentimos, catastrofistas: Guadalajara ha sido un éxito.