Rodalies: la estructura y las incidencias

El traspaso de la gestión de Renfe sigue adelante y en unos días se constituirá la nueva sociedad de Rodalies de Catalunya, aunque ya se nos avisa de que la gestión real no se transferirá hasta dentro de un año, aproximadamente. La distancia temporal se debe a los pasos necesarios para tener los permisos para operar, que son amplios y rígidos en materia de seguridad ferroviaria, muestra de las garantías del sistema.

Si la parte administrativa y burocrática de la nueva empresa va a tardar unos meses, es bueno que se aprovechen para diseñar y preparar la nueva organización tan bien como sea posible. Por un lado, se ha hecho el inventario de lo que pasará a ser titularidad de la nueva sociedad así que solo es cuestión de negociación presupuestaria. Nada que decir por el momento. Interesa más conocer cómo se irá gestando la nueva estructura organizativa, que no es poco. El reto es grande, pero Catalunya cuenta con el ejemplo previo de FGC, referente sólido de buen funcionamiento y gestión, aunque la inversión inicial de FGC se hizo décadas más tarde que la de Renfe y empezó ya con buenas infraestructuras y organización profesional. La nueva Rodalies tendrá que partir de un déficit en las infraestructuras existentes por lo que deberán tener un plan sólido y trabajado que defina cómo ir actualizando y ganando terreno hasta alcanzar un nivel óptimo de servicio a los ciudadanos, mientras en paralelo se ofrece una gestión de incidencias mucho mejor que la actual. Es decir, como en toda gestión de crisis, será necesario un abordaje estructural y uno operacional.

La estrategia estructural es la que, de alguna forma, ya se está empezando a hacer. Los responsables de este reto deben recabar toda la información posible del estado de situación que se les traspasará: estado de las vías, dónde hay mayores déficits, qué se necesita, qué problemas hay, todo lo que puedan sobre los convoyes de tren, sobre los conductores, el personal de estación, personal administrativo y de gestión… todo. Necesitan saber todo lo posible de lo que van a heredar. Y entonces, podrán empezar a evaluar, pensar, diseñar, presupuestar y planificar. Todo este ámbito es crítico y conlleva una gran responsabilidad así que no nos debe crear malestar si requiere de plazos, permisos, inspecciones o trámites lentos. La seguridad final es imprescindible y nos beneficia a todos.

Por otro lado, el diseño de la gestión operacional incluye no solo el día a día, los trayectos, horarios, turnos de personal o indicaciones que aparecen en pantalla. Incluye algo vital y que hasta ahora es parte importante del problema y de las críticas: la gestión de las incidencias. No se trata de cambiar al pobre comunity manager de turno para que “comunique mejor” los fallos técnicos. Durante un tiempo seguirá habiendo fallos y problemas porque las inversiones estructurales tardarán en dar resultados y no nos despertaremos un día con todas las vías y trenes nuevos. Mientras toda la estructura siga desfasada y con insuficiencias graves, la gestión de las incidencias debe cambiar ostensiblemente. La ciudadanía debe notar una mejora exponencial o sentirá que todo ha sido un engaño. Por ello, el cambio en la gestión de incidencias diarias será lo que marque la diferencia. Puede que no haya vidas en juego de forma directa, pero la salud y el bienestar de miles de personas, sí.