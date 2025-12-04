Juan Carlos I adelanta el mensaje de Nochebuena

Jo, cada año llega más pronto la Navidad. Las calles con las guirnaldas de luces puestas en julio y encendidas a mediados de noviembre. El personal cargado de bolsas en el fin de semana de Difuntos porque ya encuentras chollos de 'black friday' y se pueden ir comprando los regalos de Reyes. Las cenas de empresa se han fijado en el puente de la Constitución porque así hay más sitio en los restaurantes, menos agobios en los tardeos y días de sobra para recuperarse de la resaca. Tres meses de turrones, cavas y bombones en los lineales del supermercado, diez semanas de villancicos y mercadillos, gorros de lana y bufandas con dieciocho grados, ¿qué más se puede pedir? Pues un regio mensaje de paz y concordia para el pueblo en estas fechas entrañables: no podemos esperar al 24 de diciembre. Tenía que ser Juan Carlos I quien le hiciera 'spoiler' a su hijo y lanzara a los cuatro vientos una comunicación por vídeo para resaltar los valores de la Transición, de cuyo inicio se cumplen 50 años y que ha sido celebrada estos días con el viejo monarca marginado a conciencia. Delante de una gran bandera española ondeando al viento y sin un mal retrato de su reivindicada esposa Sofi como ornamento, un minuto y medio de discurso de autoalabanza y una petición de apoyo a su hijo «en el duro trabajo de unir a los españoles». Qué malos sois, españoles, dando tantos quebraderos de cabeza a la Corona, que ha tenido que intervenir el ilustre residente en Abu Dabi. Y qué buena venganza familiar. Ahora a Felipe VI no le van a quedar otros temas que tratar en su solemne intervención navideña que la peste porcina, la guerra, los incendios del verano, el precio de los huevos y la corrupción política. Tendrá mucho morbo ver si el Rey le devuelve la cariñosa mención a su padre.

Este miércoles ha salido a la venta en su versión en castellano 'Reconciliación', el volumen de memorias selectivas de Juan Carlos I escrito por Laurence Debray y publicado en Francia hace un mes. De ahí el vídeo, dicen los que saben de mercadotecnia. Primero se divulgó por guasap y luego se colgó en internet, en plan acción clandestina de la Transición. De factura tan básica que pudiera parecer que lo ha grabado Froilán con el móvil, se ha constatado su autenticidad porque el palacio de la Zarzuela ha reaccionado con celeridad calificándolo de «inoportuno e innecesario». Pero aquí no hemos venido a quedar bien: Juan Carlos I está de promoción y ha venido a hablar de su libro. En efecto, hay miles de amigos invisibles escogiendo en los expositores el tomo que envolverán en papel dorado para regalar a sus prójimos. Hay que darles alguna pista para que elijan bien con tanto libro autobiográfico en liza. Menuda competencia, no sé si llevarme 'Mi verdadera historia' de Isabel Preysler, o 'Mar en calma' de Mar Flores. Aunque igual son más impactantes 'Matar a Rubiales' de Luis Rubiales, o 'En la sombra' del Príncipe Enrique de Inglaterra. Tal vez el combinado de 'Reconciliación' y 'Yo, Bárbara' de Bárbara Rey constituya el 'pack' perfecto para entender ese legado del que habla en su vídeo Juan Carlos I. Un mensaje que, según el emérito, va destinado a los jóvenes que desconocen la historia de España, pero que parece dirigirse a una joven muy en concreto, la veinteañera Leonor, heredera del trono. Que la democracia nos la regaló él, no se vaya a quedar solo con la versión de sus padres.