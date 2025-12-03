¿Tiene alguna posibilidad Sánchez de convencer a Junts?

Carles Puigdemont ha infringido a Pedro Sánchez lo que podríamos llamar la pena de entrevista. De manera que el presidente del Gobierno compareció este martes ante los micrófonos de lo que La Moncloa llama "la radio catalana". No debe haber otras que sean tan catalanas como RAC1. Y lo hizo para pedir perdón por sus incumplimientos del pacto de investidura. Se conoce que el presentador actuaba como una especie de trasunto del líder independentista y pareció que le dio la venia. En el mismo acto, Sánchez también se dirigió a la presunta "patronal catalana", que no es ni una cosa ni otra, para alejarla de Feijóo. Si se hubiera informado de cómo fue la reunión del viernes pasado, no le habría hecho falta. Porque con un comentario desgraciado sobre el catalán, Feijóo ya los repelió él solito.

Bien, todo indica que esta pena de entrevista es una condición necesaria pero no suficiente para que Junts retome el diálogo con el Gobierno roto desde la entrada en prisión de Santos Cerdán. Todo indica que van a aprovechar estas semanas sin parlamento para tratar de rehacer su agenda común. Y, de paso, dar tiempo al Tribunal Constitucional a resolver los recursos, retrasados por el propio Puigdemont, contra la aplicación de la ley de amnistía. Es la última bala que tiene Sánchez para aprobar presupuestos y tener algo de oxígeno para durar hasta el 2027. Una bala que, por ahora, parece cargada con pólvora mojada, pero este es el presidente de los conejos en la chistera y del cinismo elevado a la décima potencia. Ahora resulta que a Ábalos, en lo personal, a penas le conocía. Lo peor de los tiktokeros es que se piensan que el resto tenemos alzheimer. Por eso no merecemos entrevistas.