Hemos de aspirar también al conocimiento

La descarbonización de nuestra movilidad es una asignatura, todavía, pendiente en nuestro país. Conseguirlo implica apostar decididamente, y entre otras medidas, por el vehículo eléctrico en sus diferentes versiones, y reducir así la necesidad de combustibles fósiles en nuestros desplazamientos. Y esta apuesta por la movilidad sostenible pasa por el compromiso de la sociedad, los fabricantes y, también, los gobiernos. El Plan España Auto 2030 está alineado con este compromiso y es una buena noticia que no podemos más que celebrar.

Como ingenieros industriales no nos alegramos solo porque permitirá movilizar nuevos recursos -hasta 1.400 millones de euros-, una parte de los cuales irán a acelerar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos y el despliegue de la instalación de estaciones y puntos de carga, sino porque también ayudará a la industria en un momento complicado para el sector por la situación geoestratégica y de competitividad global. Nos alegramos porque todo lo que sea impulsar la industria no nos parecerá nunca una mala idea, no tanto por lo que alguien equivocadamente puede interpretar como intereses corporativistas, sino porque está más que comprobado que la actividad industrial es garantía de más valor añadido, puestos de trabajo más cualificados, ocupación de más calidad, equilibrio territorial y, por lo tanto, más resiliencia y bienestar social. Si el ámbito que recibe este apoyo es el de la automoción, tampoco nos podemos poner de espaldas. El automovilístico es uno de los verticales industriales más importantes del país por volumen, ocupación e impacto, pero también por lo que representa como motor de innovación tecnológica, que después se extiende desde la cadena de valor al resto de sectores.

Le vemos, sin embargo, algunos flecos que hace falta también considerar. El Plan España Auto 2030 llega en un momento bajo para la industria automovilística del Estado. De las tres patas en las que quiere incidir el plan –producción, mercado e innovación–adivinamos una clara incidencia en dos de ellas: la producción y el mercado. Disponer de centros productivos es importante, no nos engañemos. Mantener y ubicar nuevas fábricas en nuestro territorio se traduce en puestos de trabajo de mano de obra cualificada y tracciona una cadena de proveedores que da grosor a nuestro ecosistema industrial. Pero no es suficiente, con esto. No nos podemos conformar solo con fabricar porque, entre otras cosas, el alto grado de automatización actual y la elevada estandarización de las soluciones tecnológicas productivas generarán menos puestos de trabajo en un futuro.

Tenemos que aspirar, también, a tener los centros de conocimiento de grandes marcas en nuestro país, los espacios donde se desarrolla la innovación y se convierte la ciencia en nuevas tecnologías. Esto nos tiene que permitir poner en valor el talento que formamos, que es mucho, y atraer al más especializado. Que no tengamos ninguna marca automovilística con su centro de decisión en el Estado español no es una buena noticia. Tenerlas habría sido garantía de mayor resiliencia del sector en un tablero hoy muy complejo.

En este tablero se juegan intereses y realidades en los cuales Europa afronta importantes desafíos como, por ejemplo, el acceso a las materias primas, base del desarrollo del vehículo eléctrico y de todo lo que se deriva (baterías, semiconductores, etc.).

Por eso, aplaudimos, más allá otras consideraciones que se podrían hacer desde una óptica más política, que nuestros gobiernos sigan comprometidos con el sector de la automoción. El bienestar y progreso de la sociedad lo apreciará.

Pere Homs es director general del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya