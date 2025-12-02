Cosas de jabalís

La crisis de la peste porcina africana ha provocado que me fije en dos detalles que no sabía (o que conocía poco) y que ahora me tienen fascinado. El primero es el descubrimiento de una unidad de élite del ejército español especializada en la caza y control de animales salvajes. La segunda, la cantidad desorbitada de cerdos que matamos en Catalunya cada año. Si no estoy errado, son cerca de unos 17 millones de animales sacrificados, de los cuales un 70% provienen de los mataderos de la Segarra, el Bages, Osona y la Selva. Solo en las inmediaciones de Vic se matan cinco millones anualmente. Creo que es una cifra bestial, y esta es una de las pocas ocasiones en las que el adjetivo no es sólo un tópico o un recurso estilístico de segunda división. Bestial, nunca mejor dicho. Ante estas cifras es normal que la industria porcina esté asustada, sobre todo valorando las cifras de las exportaciones, unos 3.000 millones de euros. Es decir, este país, y el conjunto de la península, son uno de los sitios del planeta donde se matan más cerdos. Será por eso, también, que el ejército tiene una unidad adiestrada en la lucha selvática.

El jabalí (el 'sus scrofa' salvaje, en contraposición al 'sus scrofa domestica' o simplemente 'sus domestica', el de las granjas), tiene una larga tradición cultural. El otro, también, pero de otra forma. El doméstico forma parte de la forma de hacer y de ser del país, desde la matanza ancestral hasta la elaboración de embutidos, todo un emblema de la Catalunya porcina. Genera amor y rechazo a la vez. Un animal del que todo se aprovecha y que, en consecuencia, tiene un alto valor económico y social, y, por otra parte, que vive en medio de la mierda y devora, omnívoro, todo cuanto va a parar a su pocilga. Pienso en Pasolini, por ejemplo, y en su metáfora decadente sobre los suidos, o en Orwell, que convirtió al cerdo Napoleón en una versión campesina de la dictadura estalinista en 'Rebelión en la granja'.

El jabalí siempre ha sido visto como un animal noble, valiente y corajudo. Ya dan fe de ello las civilizaciones íberas y romanas y también los celtas, que contaban la historia de unos jabalís mágicos que se morían y eran engullidos (¡no sé si ya entonces existía el civet!) por los hombres y que al día siguiente volvían a corretear por el bosque como si nada. Debe ser una lectura mitológica que se basa en la fertilidad de la especie, un aspecto que conocemos bien. Ricardo III, el rey inglés, fue conocido como “el jabalí”, justamente por su coraje bélico. Al volver de la guerra y enfrentarse a la paz, “el invierno de nuestro descontento”, no pudo habituarse a la placidez de la corte, la de los nobles aburridos y buscó bronca donde quiera que estuviera.

Nuestros jabalís, los de Collserola ahora infectados, también todos los demás, han abandonado la beligerancia del bosque y se han dedicado a hurgar en la inmundicia, como el rey Ricardo. Y, como él, mueren a causa del descontento y, al parecer, de un bocadillo de salami (o de lo que fuera) que avanzaba por Cerdanyola y alrededores como una daga del destino fatal.