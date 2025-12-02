La Barcelona que 'cunde pila'

30/11/2025 La AELC pide al Ayuntamiento de Barcelona retirar la beca a autores latinoamericanos. La Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha instado este lunes al Ayuntamiento de Barcelona a retirar la beca de residencia de escritura para autores latinoamericanos anunciada por el alcalde Jaume Collboni en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), y a destinar la dotación de 80.000 euros a la creación en catalán. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA / EUROPA PRESS / Europa Press

Barcelona está triunfando en la FIL de Guadalajara desde el primer día. No es un dato informativo, sino una sensación aplastante que se siente entre los organizadores. Las razones podrían ser varias. La primera es que Barcelona mola. En lenguaje contemporáneo diríamos que «cunde pila». O sea, que tiene un atractivo sensorial, metafísico que seduce. Es cuestión de marca y Barcelona es una de las más valoradas en los ránkings internacionales, solo superada por Eivissa. La segunda es una idea fuerza que se repite en el equipo del Ayuntamiento desplazado a Jalisco: «Nos exigimos hacerlo tan bien, que nos pasamos». Como propuesta profesional es la mejor, aunque no conozco a nadie en eventos que no lo den todo.

Barcelona desde el principio se enfrentó a la propuesta de ser ciudad invitada de la FIL de Guadalajara con la responsabilidad de asistir a la feria del libro más importante en lengua española del planeta. Tiene todo el sentido. Barcelona es la gran capital de la edición en el mundo en español. Muchas de las decisiones más relevantes se toman en despachos de la ciudad, aunque después los equipos de cada país reformulen las propuestas porque Latinoamérica es un mercado complicado, sobre todo en su crecimiento.

No parece un hecho aislado la decisión de Jaume Collboni de apostar por Guadalajara. Detrás hay una operación de mayor envergadura para situar a Barcelona en la órbita internacional, con un ojo puesto en toda Latinoamérica, focalizando los esfuerzos en otras ciudades. Y Guadalajara es la primera.

Es en la FIL donde se ha anunciado una importante operación de mecenazgo que puede, a la vez, ser impulsora de una forma de encarar el reconocimiento internacional de la ciudad, por mucho que les moleste a la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Se trata de invitar a un escritor consolidado que viva en algún país latinoamericano a pasar tres meses en la ciudad, con los gastos pagados, como el alquiler, la manutención, los transportes y la edición de libro, que, además, sería traducido al catalán. No es la primera vez que se convocan este tipo de becas en el mundo literario, pero sí la primera donde la propuesta es escribir sobre la ciudad con los ojos de una persona de fuera.

«Barcelona es una inspiración», afirmó el alcalde al presentar ante la prensa local de Guadalajara la propuesta. Lo cierto es que en la Ciudad Condal tiene una larga tradición de acoger a escritores llegados desde las Américas. Santiago Roncagliolo, Rodrigo Fresán, Paulina Flores, Juan Pablo Villalobos. Todos ellos conectan con los que llegaron en la época del 'boom' literario.

Los alicientes culturales de la ciudad son evidentes. No es una mala estrategia utilizar a los productores de cultura y creación para potenciar la imagen de Barcelona, con la excusa editorial y literaria, añadida al confort de una ciudad fácil de manejar y en un marco de seducción elevado.

¿Pero para qué?, me lo preguntaba a raíz de estos anuncios un empresario barcelonés. No se trata solo de generar negocio, sino de construir relato. Y lo de «cunde pila», engancha.