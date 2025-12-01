La 'guerra fake' de EEUU contra Venezuela en aplicación de la 'doctrina Donroe' a su patio trasero

El portaaviones USS Gerald R. Ford navega en aguas del norte de Puerto Rico, según las últimas instrucciones cursadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se une al portaaeronaves USS Iwo Jima y otros activos de la Armada estadounidense, con 15.000 marines en la zona en estado de alerta.

La suerte de Venezuela -o cuál será el desenlace de este descomunal despliegue- es objeto de un debate interno entre, según se ha sabido, dos bandos dentro de la Administración Trump que se disputan el copyright o padrinazgo de lo que ya se ha bautizado como la doctrina Donroe, es decir, la actualización de la doctrina Monroe que enunció en 1823 el presidente James Monroe. Aquella según la cual la hipotética intervención de potencias extranjeras en el hemisferio occidental era un acto hostil contra América entendida como EEUU. América Latina pasaba a ser su "patio trasero".

El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional interino, Marco Rubio, es el líder del "cambio de régimen", esto es, de provocar un golpe de Estado, destituir a Nicolás Maduro y respaldar un gobierno provisional de Corina Machado, quien ha hecho ofrenda del Premio Nobel de la Paz 2024 precisamente a Trump, al que ha solicitado en varias ocasiones la intervención norteamericana para derrocar al presidente Maduro. Otro sector de la Administración Trump se opone a esta deriva, por los altos costes que podría provocar en Venezuela y una previsible convulsión en América Latina.

La actualización de la doctrina Monroe consiste en la llamada Donroe, que sustituye a las viejas potencias europeas que se pretendía mantener a raya en el siglo XIX, por China, cuya presencia en Venezuela, y en varios países del patio trasero ha llenado el vacío que venido dejando la prolongada decadencia del poderío de EEUU en la región. Un poderío que Trump quiere recuperar, según ha quedado acreditado con su apoyo in extremis para salvar -con éxito- al presidente Milei ante unas elecciones legislativas amenazantes en octubre pasado, respaldo financiero de 20.000 millones de dólares mediante, apoyo condicionado estrictamente al triunfo mileísta.

Drôle de guerre, phoney war. Así llamaron franceses e ingleses, respectivamente, al periodo de la Segunda Guerra Mundial, desde septiembre de 1939 a mayo de 1940.

La broma de guerra -hoy sería guerra fake- reflejaba la escasa actividad bélica en el frente occidental durante los citados nueve meses.

Ahora, en el caso de Venezuela Trump contabiliza en tres meses, septiembre-primeros de diciembre, 83 personas muertas como resultado de los ataques con misiles de la Navy norteamericana en el Caribe y en el Pacífico, sin que EEUU ofrezca ni a los ciudadanos de su país ni al resto del mundo pruebas de esos muertos sean narcotraficantes que pretendían contrabandear droga con destino a América.

Tanta preocupación por las drogas que llegan a territorio norteamericano se compadece mal con el anuncio de Trump el pasado viernes, 28 de noviembre, según el cual concederá el "indulto total y completo" al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York de importar cocaína en EEUU.

El pasado sábado 29 de noviembre, Trump anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, una medida contraria al derecho soberano de la nación caribeña. Inmediatamente después se filtró que Trump y Maduro habían mantenido hace unas semanas una conversación por teléfono. Trump confirmó esa información aunque dijo que no había sido ni buena ni mala. También dijo que del anunciado -por él mismo en su red social propia- cierre del espacio aéreo no debía deducirse un inminente ataque a Venezuela.

La presencia del capital chino en Venezuela es una de las razones del acoso de Trump al gobierno venezolano.

Pero hay otro no menos relevante y es que, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se trata de la potencia energética con la mayor reserva de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí.