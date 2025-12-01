La encuesta-terremoto

Nunca había sido tan importante recordar que las encuestas de opinión son lo que son, encuestas, y que sus previsiones deben ser acogidas con reservas. Sin embargo, la que publicó la semana pasada el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), conocido como el CIS catalán y que suele tener más credibilidad que su homólogo estatal, ha provocado un auténtico terremoto en los partidos políticos. El hecho de que la formación extremista Aliança Catalana (AC) pueda multiplicar por cinco sus diputados, pasando a veinte diputados, constituye efectivamente un hecho inédito. Nunca, ni en Catalunya ni en el resto de España, se había producido un fenómeno parecido. Que un partido fundado en la pequeña localidad de Ripoll, hace apenas seis años, por la alcaldesa del municipio, Silvia Orriols, consiga pisarle los talones a Junts per Catalunya, el partido heredero de Jordi Pujol, sin quedar lejos del PSC y de ERC, es una singularidad demoscópica que nadie puede negar. En este sentido, hacen mal Carles Puigdemont y los dirigentes de Junts cuando atribuyen estos resultados a una posible manipulación de los datos. Es más bien lo contrario. El CEO fue minucioso al calibrar el voto directo, aquel que hay que hay combinar con otros datos para ofrecer el porcentaje final y en el que AC les pasaba por delante.

En tiempos de volatilidad como los actuales, que una nueva fuerza política alcance previsiones tan relevantes no debería ser motivo de preocupación. Podría incluso ser una muestra de regeneración de los esquemas políticos heredados de la Transición. Sin embargo, es imposible no manifestar preocupación ante el auge de una formación como AC que se declara excluyente por partida doble: hacia la inmigración, particularmente la de confesión musulmana, hacia todo lo que representa el Estado, y hacia el castellano como lengua cooficial de Catalunya. Ambas ideas, contrarias a la tradición democrática del catalanismo histórico –que siempre abogó por la existencia de un solo pueblo formado por todos los que viven y trabajan en Catalunya– constituyen un peligro para la convivencia y para la estabilidad política. Máxime cuando, según la encuesta, Vox también podría pasar de 11 a 14 diputados, con lo que la extrema derecha sería muy relevante en el Parlament.

Pese a los estudios conocidos, éste extraordinario auge de AC resulta todavía un enigma. Qué un partido independentista capte votos de Junts, se puede entender. Que los capte también, aunque en menor medida, de Vox, del PP, e incluso del PSC, indica la profundidad del malestar que provoca, en la sociedad catalana, la falta de respuesta a algunos problemas que la opinión pública asocia a la inmigración, como la vivienda y la seguridad. Con una habilidad digna de mejor causa, Silvia Orriols ha conseguido atraer, a la vez, a parte de las clases medias independentistas frustrados por el fracaso del procés, y a ciudadanos modestos de barrios y pueblos donde la presión migratoria es alta. Un éxito cimentado en el populismo y que se alimenta de los límites de la gestión pública, pero que en modo alguno supone una propuesta de regeneración de la vida política catalana. Ni la base para una participación en el gobierno de las instituciones.