¿Doctoras o mosqueteras?

Hace 10 años cuatro catalanas doctoras en economía -Elena Costas, María Sánchez Vidal, Paula Salinas y Marta Curto-, que estaban en los treinta, se enfrentaron al futuro a su vuelta de Londres, Washington o Heidelberg. Lo normal habría sido la academia, la administración, o alguna gran empresa. Pero las cuatro mosqueteras optaron por crear una pyme para evaluar las políticas públicas y los programas sociales. Y la bautizaron Ksnet, de la K de conocimiento (en inglés), 'sharing' y 'network'.

Una pyme que debía sobrevivir en un campo obligado, pero para el que aquí -al contrario que en otros países- había un gran hueco. Ksnet ha crecido -con un gran susto cuando la pandemia- y hoy tienen 20 veinte trabajadores de perfil universitario. Y para su décimo aniversario han publicado un libro, 'Diez políticas para una década' (284 páginas), en la que en diez capítulos veinte estudiosos (uno propio y otro externo pero cercano) analizan los grandes retos: educación, empleo, pobreza infantil, sanidad, vivienda, clima, demografía, financiación autonómica, democracia y la fiabilidad de los datos necesarios.

Para la presentación escogieron la sala de un conocido 'coworking' de la calle Girona y reunieron a casi 200 personas. La mayoría de entre 30 y 40 años. Hubo varios debates y un cierto consenso en que los asuntos más relevantes son el cambio climático, a nivel mundial, y la escasez de vivienda en España. El ambiente y el lleno total indican que las hoy tres mosqueteras -Marta Curto dejó la empresa cuando fue nombrada directora de análisis económico de la Generalitat con el president Aragonès- han tenido éxito. Los primeros tiempos fueron duros porque eran nuevas y en una actividad que, aunque imprescindible, era incipiente. Y a veces los gestores desean y necesitan saber el impacto de sus programas, pero temen las inevitables críticas de toda evaluación.

Pero Ksnet ha avanzado y ha trabajado para muchas comunidades autónomas de distinto signo (por razones obvias, más en Catalunya y Madrid) y también para la Fundación La Caixa y para la Airef, una agencia estatal creada a instancias de la UE tras la crisis económica de 2008, cuyo primer presidente fue José LuIs Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

Y el fin de fiesta fue un tú a tú entre Mònica Martínez Bravo, consellera de Inclusió Social y diplomada del MIT y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. Para Martínez Bravo estamos en un momento muy delicado porque el Estado del bienestar, necesario para la cohesión social, está siendo atacado desde el ultraliberalismo más desacomplejado y debe adaptarse a las nuevas realidades. Para Costas, lo más grave no son los riesgos -que pueden conocerse- sino la gran incertidumbre, que hace muy complicado acertar en la dirección a tomar. Es como si condujeras con comodidad por la autopista y de repente -cuando entras en la 'plana de Lleida'- te toparas con una espesa 'boira' que te descoloca. La tentación es parar… pero -imposible- hay que seguir.