Opinión | Ksnet cumple diez años
¿Doctoras o mosqueteras?

Decidieron crear una pyme para evaluar las políticas públicas y los programas sociales, una actividad imprescindible, pero de la que entonces España estaba huérfana

Mònica Martínez Bravo: "Estamos revisando todas las ayudas sociales para simplificarlas y agilizarlas"

La consellera Mònica Martínez Bravo, a su llegada a la comisión de Drets Socials del Parlament.

La consellera Mònica Martínez Bravo, a su llegada a la comisión de Drets Socials del Parlament. / ACN

Hace 10 años cuatro catalanas doctoras en economía -Elena Costas, María Sánchez Vidal, Paula Salinas y Marta Curto-, que estaban en los treinta, se enfrentaron al futuro a su vuelta de Londres, Washington o Heidelberg. Lo normal habría sido la academia, la administración, o alguna gran empresa. Pero las cuatro mosqueteras optaron por crear una pyme para evaluar las políticas públicas y los programas sociales. Y la bautizaron Ksnet, de la K de conocimiento (en inglés), 'sharing' y 'network'.

Una pyme que debía sobrevivir en un campo obligado, pero para el que aquí -al contrario que en otros países- había un gran hueco. Ksnet ha crecido -con un gran susto cuando la pandemia- y hoy tienen 20 veinte trabajadores de perfil universitario. Y para su décimo aniversario han publicado un libro, 'Diez políticas para una década' (284 páginas), en la que en diez capítulos veinte estudiosos (uno propio y otro externo pero cercano) analizan los grandes retos: educación, empleo, pobreza infantil, sanidad, vivienda, clima, demografía, financiación autonómica, democracia y la fiabilidad de los datos necesarios.

Para la presentación escogieron la sala de un conocido 'coworking' de la calle Girona y reunieron a casi 200 personas. La mayoría de entre 30 y 40 años. Hubo varios debates y un cierto consenso en que los asuntos más relevantes son el cambio climático, a nivel mundial, y la escasez de vivienda en España. El ambiente y el lleno total indican que las hoy tres mosqueteras -Marta Curto dejó la empresa cuando fue nombrada directora de análisis económico de la Generalitat con el president Aragonès- han tenido éxito. Los primeros tiempos fueron duros porque eran nuevas y en una actividad que, aunque imprescindible, era incipiente. Y a veces los gestores desean y necesitan saber el impacto de sus programas, pero temen las inevitables críticas de toda evaluación.

Pero Ksnet ha avanzado y ha trabajado para muchas comunidades autónomas de distinto signo (por razones obvias, más en Catalunya y Madrid) y también para la Fundación La Caixa y para la Airef, una agencia estatal creada a instancias de la UE tras la crisis económica de 2008, cuyo primer presidente fue José LuIs Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

Y el fin de fiesta fue un tú a tú entre Mònica Martínez Bravo, consellera de Inclusió Social y diplomada del MIT y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. Para Martínez Bravo estamos en un momento muy delicado porque el Estado del bienestar, necesario para la cohesión social, está siendo atacado desde el ultraliberalismo más desacomplejado y debe adaptarse a las nuevas realidades. Para Costas, lo más grave no son los riesgos -que pueden conocerse- sino la gran incertidumbre, que hace muy complicado acertar en la dirección a tomar. Es como si condujeras con comodidad por la autopista y de repente -cuando entras en la 'plana de Lleida'- te toparas con una espesa 'boira' que te descoloca. La tentación es parar… pero -imposible- hay que seguir.

Planas confirma que China aplicará los acuerdos de regionalización para salvar las exportaciones de porcino

DIRECTO GAZA | Trump invita a Netanyahu a reunión en Washington y ambos tratan ampliación de acuerdos paz

Los precios del cerdo descienden a Mercolleida tras la declaración del brote de peste porcina

Oques Grasses anuncia un último concierto en el festival Cabró Rock antes de la despedida en el Estadi Olímpic

Atajar la peste porcina

Convivir con la peste porcina: la exitosa estrategia de Italia para erradicar la enfermedad

La DGT avisa sobre los principales riesgos al volante de las furgonetas

El horóscopo de mañana, martes 2 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

