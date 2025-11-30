Algo más que droga

Redoblan tambores de guerra sobre Venezuela. Con el argumento de acabar con el tráfico de drogas, la Casa Blanca cierra el espacio aéreo y marítimo, lo que en la práctica le asegura un asedio al régimen de este país latinoamericano. La cuestión no obstante es si la droga justifica el despliegue sin precedentes de los marines americanos en el Mar Caribe o hay algo más. Porque la droga ni viene solo de Venezuela, ni este país es el principal proveedor. Colombia controla el 80% de las ventas de cocaína y el tráfico principal no circula por el Caribe, sino por el Pacífico, un océano abierto donde es más difícil controlar el transito ilegal. Algo similar ocurre con el fentanilo, que entra desde México por la frontera sur. Pero Donald Trump insiste. Venido arriba, quiere a Nicolas Maduro fuera del poder y en eso coincide con la diáspora venezolana y la oposición interna, al calificarle no como un dictador, sino como un régimen criminal al que hay que sacar del poder. La cuestión, no obstante, es si esta es la forma ¿Necesita Trump acabar con el régimen de Maduro? El presidente venezolano de momento blande la espada de Bolívar. Pero su ejército, controlado por militares leales que manejan tanto la economía legal como la ilegal, es casi tan arcaico como la espada del libertador. Con soldados desmotivados que apenas cobran 100 dólares al mes, pueden hacer frente a las revueltas internas, pero durarían nada en caso de un ataque por tierra. Algo que la CIA ya está explorando. La estrategia de defensa de Maduro pasa por las guerrillas que alimenta y financia y que son capaces de crear un clima de anarquía civil si alguien quiere revertir el régimen. Trump puede cargarse a Maduro en horas si así lo decide, pero con una oposición enfrentada tendría que dejar sus tropas para mantener la seguridad del país. El caos solo haría más fácil que operaran desde aquí las mafias de la droga, pero a cambio si se queda, Venezuela ofrece mucho más que droga, es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Tal vez es por ahí por dónde van los tiros.