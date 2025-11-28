La mujer, aún desprotegida en la UE

A pesar de los avances logrados, las mujeres continúan desprotegidas y expuestas a la violencia masculina en la Unión Europea (UE), como constatan las elevadas cifras anuales de feminicidios, el crecimiento anual de las violaciones y agresiones sexuales, el acoso y las agresiones sexuales digitales y la persistencia de decisiones judiciales muy benignas para los agresores. Las eurodiputadas denunciaron el pasado 25 de noviembre en el Parlamento Europeo la brutalidad de la violencia a la que están expuestas las mujeres en la UE, tanto en la calle como en sus propias casas, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres de 2024 no incorpora una definición común de violación en base a la falta de consentimiento, debido a la firme oposición de Alemania, Francia, Países Bajos y varios miembros del Este en contra de la opinión del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Esto impidió incluir la violación entre la lista común de delitos graves a nivel de la UE.

Otra legislación internacional clave que también cojea en la UE es el Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. El convenio entró en vigor en 2014 y ha sido suscrito por la UE y sus estados miembros, pero aún no ha sido ratificado por Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia y no se aplica en esos seis estados de la UE. Polonia y Letonia ha anunciado además su intención de abandonarlo.

Sin contabilizar

En la UE, 4,1 mujeres por cada millón son asesinadas cada año a manos de un familiar, pareja o expareja, según Eurostat. El número exacto de mujeres asesinadas al año se desconoce porque hasta ahora esos feminicidios no se contabilizan estadísticamente como dato específico separado de los homicidios intencionales globales en Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Rumania. En España, en lo que va de 2025 ya han muerto 38 mujeres a manos de su pareja o expareja. En Alemania y Francia, las mujeres asesinadas por sus parejas superan el centenar anualmente.

La cifra anual de violaciones de mujeres en la UE se ha más que doblado desde 2013 a 2023, según los datos policiales (141% de aumento), detalla Eurostat. En 2023, se denunciaron 91.370 violaciones en el conjunto de la UE (250 al día), a lo que hay que sumar 152.345 agresiones sexuales de otro tipo. Como los estudios indican que sólo se denuncia el 8%-10% de las violaciones, la cifra real es mucho más brutal.

En España, se denunciaron 4.098 violaciones en 2023 y 14.366 agresiones sexuales de otro tipo, según el Ministerio de Igualdad. En la primera mitad de 2025 ya se han presentado 2.655 denuncias por violación en España. Diferentes estudios, como los de la socióloga Esmeralda Ballesteros, la criminóloga Isabel García Domínguez y el Centro de Estudios Jurídicos de Catalunya, indican que sólo llega a juicio el 20% de las denuncias por violación y sólo acaban en condena el 10% de esas denuncias.

Finlandia, a la cabeza

El 30,7% de las mujeres de la UE ha experimentado a lo largo de su vida violencia física, violencia sexual o amenazas, según el informe europeo sobre violencia de género de 2024. Los porcentajes más elevados se producen en Finlandia (57,1% de las mujeres), Suecia (52,5%), Hungría (49,1%), Dinamarca (47,5%), Luxemburgo (45,4%), Rumania, 42,2%), Países Bajos (41,2%) e Irlanda (40,7%). En España la cifra es del 28,2%.

El 17,2% de las mujeres de la UE reconoce haber sufrido violencia sexual de todo tipo de agresores a lo largo de su vida, un porcentaje que sube hasta el 41% en Suecia y el 37,3% en Finlandia. En España, el porcentaje se sitúa en el 17,6%. El 31,8% de las mujeres de la UE también han sido a lo largo de su vida victima de la violencia física, sexual o psicológica de su pareja (28,6% en el caso de España).

El 20,2% de las mujeres de la UE desde los 15 años han sufrido violencia física o sexual causada por otra persona distinta de su pareja, con los porcentajes más altos en Finlandia (46,5%), Suecia (42%), Dinamarca (38,2%) y Países Bajos (35,5%), detalla el mismo informe. España se sitúa en la media: 20%. El acoso sexual en el trabajo también ha afectado al 30,8% de las mujeres en la UE a lo largo de su vida y al 4,3% en los últimos doce meses. Esos porcentajes suben en Suecia al 55,4% y al 11,1% y se sitúan en España en el 28,2% y el 4,4%. El panorama es desolador.