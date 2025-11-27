El progreso tiene nombre: la madre de Can Roca

El lunes consagramos como Catalana de l’Any a Montserrat Fontané, fundadora de Can Roca y madre de los hermanos Roca. El reconocimiento es mucho más que un homenaje individual: es un acto de reparación hacia una generación de mujeres que, durante décadas, sostuvieron a sus familias. Lo hicieron de forma silenciosa y desde cocinas que también eran sus lugares de trabajo, donde no había glamour sino dedicación. Allí organizaban la supervivencia diaria de sus familias, gestionaban la economía doméstica y transmitían el valor de los cuidados.

Fontané encarna esa realidad a la perfección. Desde una casa de comidas, situada en un barrio humilde de Girona, enseñó a sus hijos que la cocina es disciplina, rigor, sensibilidad y respeto por el producto, pero también por quienes se sientan a la mesa. Cocinó para cuidar y cocinó para vivir. Sin épica ni discursos destinados a llamar la atención. Así sembró el germen de El Celler, uno de los mejores restaurantes del mundo. Jordi Roca, el menor de los hermanos, lo resumió el lunes con un abrazo a su madre que nos hizo llorar. «Uno tiene que hacer lo que ve, y nosotros lo hemos visto toda la vida», dijo. Lo que ella logró demuestra que los grandes proyectos pueden empezar en lugares humildes, de la mano de mujeres que trabajan de forma callada.

Veo parte de este mismo patrón en mi madre, Matilde, siete años más joven que Fontané. No emprendió un negocio ni tuvo un restaurante -aunque de tenerlo habría sido un éxito-, pero sigue siendo el eje de nuestra vida:la que nos alimenta, nos organiza, nos cuida y nos sostiene. En 2023, comí con ella y con mi padre en Can Roca de toda la vida. Allí, en la casa de nuestra Catalana de l’Any, noté que las dos compartían mucho: autoridad serena, trabajo, constancia, firmeza y capacidad para ser nuestra columna vertebral sin necesidad ni ganas de aplausos.

El premio a Fontané es, en realidad, una oda a las madres sin las que no se explica quiénes somos ni cómo llegamos hasta aquí. El progreso lleva su nombre.