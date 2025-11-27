Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Adolfo Utor

Adolfo Utor

La confianza, el motor de la prosperidad

La confianza, el motor de la prosperidad.

La confianza, el motor de la prosperidad. / Shutterstock

La confianza es un bien escaso y, a la vez, el recurso más determinante para el futuro de cualquier sociedad. No se compra, no se improvisa y no puede imponerse por decreto. Se cultiva con coherencia, se sostiene con hechos y se pierde con una facilidad devastadora. Así, durante demasiado tiempo hemos dado por hecho que nuestras instituciones, nuestras relaciones económicas y nuestra vida comunitaria podían funcionar sin un suelo común de fiabilidad mutua. Sin embargo, todo lo que se tambalea a nuestro alrededor —desde la política hasta las instituciones y los vínculos sociales— comparte una raíz evidente: la erosión de la confianza.

Esta pérdida no solo genera inseguridad, sino que bloquea la capacidad colectiva de emprender proyectos transformadores y de imaginar un futuro compartido. Sin confianza no funcionan los mercados, los acuerdos, las políticas públicas ni la vida en común. Aun así, a menudo hemos actuado como si la confianza fuera prescindible, como si pudiera sustituirse por normativas, controles o discursos. Pero la confianza no crece con la vigilancia, sino desde el ejemplo, la responsabilidad y la coherencia.

La experiencia empresarial demuestra que confiar no es un acto de ingenuidad, sino un ejercicio de coraje colectivo. Que una organización prospere depende de su capacidad para hacerse de fiar: para cumplir lo que dice, demostrar lo que hace y asumir las consecuencias de lo que decide. Ese principio, que podríamos llamar solvencia moral, no es exclusivo de las empresas. Debería impregnar la gestión pública, el liderazgo institucional y la relación entre ciudadanía y administraciones. Sin esa solvencia, toda acción colectiva queda debilitada.

Hoy necesitamos recuperar la confianza como fuerza transformadora. Si deseamos que el turismo contribuya realmente a la prosperidad, debemos creer en nuestra capacidad de convertir riqueza en bienestar compartido. Si aspiramos a un modelo sostenible, debemos confiar en que administración, empresas y sociedad civil pueden construir, juntos, un rumbo común. La confianza es siempre el punto de partida: sin ella, incluso las mejores ideas terminan fracasando por falta de cohesión.

No es casualidad que los territorios que mejor gestionan sus recursos, que atraen talento y que avanzan hacia modelos más equilibrados, sean aquellos donde existe un pacto social implícito basado en la fiabilidad y la cooperación. Allí donde la confianza se debilita, aparecen la parálisis, el cortoplacismo y la tentación de buscar culpables en lugar de soluciones.

El futuro de cualquier comunidad que aspire a prosperar depende de reconstruir esa confianza: con diálogo, coherencia, responsabilidad y un compromiso firme con la verdad y con el otro. No hay prosperidad sin esperanza, y no hay esperanza sin confianza.

