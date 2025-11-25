Paralelismos ciertamente inquietantes

Angelica Liddell (sin acentos) no se llama Angelica Liddell, sino Catalina Angélica González Cano, hija del militar Anastasio González, destinado, cuando ella nació, en el campamento de Sant Climent Sescebes. Y Yukio Mishima no se llamaba Mishima, sino Kimitake Hiraoka, hijo de un funcionario del Gobierno y proveniente de una familia noble. Parece que el padre de Liddell quería para la niña una carrera militar, pero ella “tenía un motor de rebelión contra la autoridad”, mientras que es seguro que el padre de Mishima no quería que el niño fuera artista, pero, eso sí, acabó siendo militar. Para ser exactos, paramilitar, porque la milicia llamada Tatenokai (la Sociedad de los Escudos) fue un invento del alocado poeta para defender el honor del imperio después de la Segunda Guerra Mundial. Con cinco miembros de una guerrilla comandada por él mismo se presentó el 25 de noviembre de 1970 en el cuartel Tokioto con la intención de iniciar un golpe de Estado y de provocar el resurgimiento del espíritu nacionalista japonés. Fracasó, un detalle que ya estaba previsto, y la cosa acabó con un ‘seppuku’, que es la culminación ritual del harakiri, es decir, la evisceración voluntaria y la posterior decapitación del suicida por parte, evidentemente, de un ayudante.

Estas dos personalidades tarde o temprano se iban a encontrar. De pequeña, Liddell ya escribía historias macabras, “una especie de melodramas donde todo el mundo moría”. Uno de sus primeros montajes iba sobre el suicidio y, a lo largo de toda su carrera como dramaturga y actriz, la idea de la muerte ha sobrevolado insistentemente en sus planteamientos escénicos. Mishima también flirteó con la muerte y, de hecho, cuando Liddell nacía, rodó un corto – ‘Yûkoku’ – en el que el poeta interpretaba a un militar que se abría la barriga con una hoja afilada y con vísceras emergiendo, falsamente por supuesto, de su interior. Marguerite Yourcenar dijo que Mishima sentía una "erótica fascinación por la muerte".

Tarde o temprano se iban a encontrar. Y lo han hecho en un espectáculo estrenado en Temporada Alta, que también se podrá ver el próximo verano en el Festival Grec. Se llama ‘Seppuku, el funeral de Mishima’ y tiene la particularidad de que debe representarse en la madrugada, antes de que salga el sol, por lo visto la hora de los ‘seppukus’ tradicionales. La estética japonesa es poderosa (también la mortuoria) y entiendo que el universo Mishima sea fascinante, por el elogio de la muerte ritual, tan arrebatada y romántica. Más de una generación creció con esta búsqueda última de la verdad. Atención, sin embargo. También Millán Astray fundó la Legión en base a las enseñanzas del ‘bushido’, el código de honor de los samuráis. Incluso tradujo, en 1941, ‘El alma de Japón’ para difundir, "principalmente entre la juventud escolar", el ideario de los "novios de la muerte". En un momento de la obra, Catalina Angélica González Cano quema incienso, mezclado, según ella, con las cenizas del padre militar. Y se abraza al humo que sale del incensario. Hay paralelismos ciertamente inquietantes.