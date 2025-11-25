Los 1714 golpes del Vivales

Cuando uno escucha o lee al Vivales, está pendiente de una sola cosa: en qué momento se va a referir este hombre al año 1714, no sé qué tendrá esa fecha que no la puede olvidar, seguro que tiene el 17 tatuado en una nalga y el 14 en la otra, en sentido inverso para leerla correctamente cuando se mira al espejo. A los catalanes jóvenes les suena tan extemporáneo 1714 como 2017, por eso las encuestas los sitúan cada vez más alejados del independentismo, por más que siga habiendo viejos que no entienden que sus batallitas no interesan a nadie.

El domingo pasado, el gran estadista -a sus logros me remito- conocido como Vivales, publicó un artículo infumable en 'El País', ofreciéndole a Pedro Sánchez la solución a todos sus males: que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos. “Cómo no se me había ocurrido antes”, se oyó exclamar desde los salones de la Moncloa. Sería una manera infalible de que los ciudadanos olvidasen a su señora, a su fiscal general, a su secretario general y a su ministro.

Con ser importante, a la par que simple, el remedio del Vivales a todos los casos de corrupción del Gobierno y de quien lo comanda, lo más significativo es que el -por llamarle de alguna manera educada- artículo, empezaba refiriéndose otra vez a 1714, se habría visto el tatuaje de buena mañana. Lo de 1714 es ya un encabezamiento rutinario de cualquier escrito del Vivales, el hombre no es lo que se dice un literato y menos aún alguien a quien le guste demasiado trabajar, así que aprovecha la misma frase cada vez que debe escribir algo, sea la lista de la compra, los propósitos para el nuevo año o un 'email' para preguntarle a su señora si cobra religiosamente los 6.000 euros por cada programa que dirige en una TV local que nadie mira. Son las únicas ocasiones que tiene para ejercitar la escritura, salvo algún artículo en 'El País', claro, pero eso no cuenta como escritura.

-Hay un conflicto político que se remonta a 1714, más una docena de huevos, papel del culo, tomates, dos 'packs' de cerveza, Viagra y café molido.

-Hay un conflicto político que se remonta a 1714, empezar de una vez la dieta, que ya no me abrocha la chaqueta, afiliarme a Aliança Catalana e idear un nuevo logo para el Consell de la Republiqueta, así no me aburro.

-Hay un conflicto político que se remonta a 1714, ¿Continúas enchufada en la TVE de La Xarxa, querida?