Un galardón multiplicado

Hace ya 25 años, EL PERIÓDICO inició la entrega del premio Català de l’Any bajo la conmoción del asesinato a manos de ETA de Ernest Lluch, a quien se le quiso brindar homenaje dedicándole ese nuevo galardón a título póstumo. Un cuarto de siglo después el recuerdo del exministro que sentó las bases del sistema público de salud español sigue vivo pero muchas cosas han cambiado por el camino. Y la evolución de los premios ha corrido en paralelo a los cambios que nuestro país y los medios de comunicación hemos experimentado, con nuevas realidades, horizontes y oportunidades entonces inimaginables, con rupturas que fueron dolorosas y que solo en algunos casos hemos conseguido restañar y con nuevas tensiones que nos interpelan. Este diario no ha dejado de tratar de adaptarse a ellos, renovando su apuesta editorial, desde la adquisición por parte del grupo Prensa Ibérica, dirigida a hacer compatible la apuesta por el progreso de las personas y el futuro del planeta. Algo que también se ha reflejado en la nómina de premiados en sus galardones anuales (y de los que se han creado durante este periodo desde esta misma cabecera, los premios Empresa de l’Any y los recién inaugurados Barcelonina y Barceloní de l’Any). Este año, esta cita anual estrena una nueva reformulación dentro del espíritu que los inspira desde su creación, el de reconocer el esfuerzo y la labor de personalidades que ayudan a construir una sociedad mejor desde los ámbitos cultural, comunitario, artístico, científico o tecnológico y, así, expresar el vínculo entre EL PERIÓDICO y la sociedad catalana, en un diálogo con la comunidad de lectores y quienes representan sus más destacados referentes.

En ese renovado proyecto editorial, la defensa de la igualdad de género ha sido una de las señas de identidad de este diario, que ahora se quiere trasladar de forma inequívoca a sus premios anuales. Desde su nacimiento, las decisiones de los jurados o las votaciones populares, en cada uno de los diversos formatos que ha tenido esta decisión, han hecho que el galardón solo haya recaído en tres ocasiones en mujeres (Manuela de Madre, Neus Català y Lucía Caram), una proporción que no se ajusta ni a la voluntad de avanzar en la paridad ni al protagonismo real que ambos géneros han tenido y tienen en la construcción de nuestra sociedad. Desdoblar el premio en dos distinciones –este año, Montserrat Fontané y Javier Cercas– fue una propuesta de la dirección editorial que fue aceptada por el Comité Editorial del diario que busca garantizar que este galardón sea, también, un reflejo de esa paridad.

Con el reconocimiento como Catalana de l’Any a Montserrat Fontané, que hace ya seis décadas abrió Can Roca, un bar restaurante popular a la sombra del cual creció El Celler de Can Roca de sus hijos Joan, Josep y Jordi, este diario rinde homenaje, en el año en que Catalunya ha sido distinguida como Región Mundial de la Gastronomía, a quienes desde las cocinas han mantenido vivo un legado culinario y han sabido hacerlo crecer y transformarse sin perder el contacto con sus orígenes. Con el de Javier Cercas, Català de l’Any, incorporado recientemente a la nómina de la Real Academia Española y que ha visto cómo su aproximación a la figura del papa Francisco en su libro 'El loco del fin del mundo' (y ahora, la adaptación televisiva de su exploración sobre el 23F en 'Anatomía de un instante'), reconocemos su consagración como un gran escritor catalán en lengua castellana y dimensión global.