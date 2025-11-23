Joan Laporta entra en la historia del Barça

Barcelona vivió este sábado un hito histórico: la inauguración parcial del nuevo estadio del FC Barcelona. Los nombres de los campos explican la evolución del fútbol en los últimos 50 años: de Les Corts al Spotify pasando por el Camp Nou. Esta obra, junto con la finalización de la Sagrada Familia el próximo verano, significa un cambio en la orografía civil de la ciudad solo comparable a las instalaciones olímpicas o a la remodelación de la plaza de Les Glòries. Joan Laporta ha sido el artífice de esta remodelación integral en dos momentos distintos. Cuando accedió por primera vez a la presidencia, en el año 2003, liberó al antiguo proyecto del Espai Barça de las connotaciones que tenía por haber sido impulsado por un presidente que venía del mundo de la construcción, Josep Lluís Núñez. Y ahora ha rematado la ejecución tras la parálisis por la falta de financiación. Deportivamente, si el primer Camp Nou fue el legado de Kubala y la ampliación el de Cruyff, el Spotify no hay duda de que es el legado de Messi, como alguien, no el club, ha querido dejar claro con su visita furtiva.

Laporta, pues, entró este sábado en el panteón de los presidentes azulgranas en el que están Gamper (cuyo aniversario de nacimiento se celebraba justo ayer), Miró Sans, Narcís de Carreras y Núñez. Su coraje personal ha hecho que la construcción siguiera contra viento y marea, a pesar de la delicada situación financiera, de los retrasos, de los problemas burocráticos y de los abusos laborales. Laporta ha luchado por el Spotify como si le fuera en ello el sustento personal. Lo ha conseguido. Y como decía Shakespeare, “todo va bien si acaba bien”. Aún quedan un par de años de obras hasta completar la cubierta de la nueva instalación, pero los socios han recuperado el cobijo, la casa, el hogar y seguro que ello empujará a un equipo que pasa ahora por una adolescencia complicada, tras una infancia esplendorosa que generó una excesivas expectativas sobre su inmediata madurez. Seguro que este nuevo templo civil de Barcelona se convierte en poco tiempo en escenario de grandes momentos de gloria.