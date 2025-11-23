Opinión | NADA ES LO QUE PARECE
Joan Laporta entra en la historia del Barça
Barcelona vivió este sábado un hito histórico: la inauguración parcial del nuevo estadio del FC Barcelona. Los nombres de los campos explican la evolución del fútbol en los últimos 50 años: de Les Corts al Spotify pasando por el Camp Nou. Esta obra, junto con la finalización de la Sagrada Familia el próximo verano, significa un cambio en la orografía civil de la ciudad solo comparable a las instalaciones olímpicas o a la remodelación de la plaza de Les Glòries. Joan Laporta ha sido el artífice de esta remodelación integral en dos momentos distintos. Cuando accedió por primera vez a la presidencia, en el año 2003, liberó al antiguo proyecto del Espai Barça de las connotaciones que tenía por haber sido impulsado por un presidente que venía del mundo de la construcción, Josep Lluís Núñez. Y ahora ha rematado la ejecución tras la parálisis por la falta de financiación. Deportivamente, si el primer Camp Nou fue el legado de Kubala y la ampliación el de Cruyff, el Spotify no hay duda de que es el legado de Messi, como alguien, no el club, ha querido dejar claro con su visita furtiva.
Laporta, pues, entró este sábado en el panteón de los presidentes azulgranas en el que están Gamper (cuyo aniversario de nacimiento se celebraba justo ayer), Miró Sans, Narcís de Carreras y Núñez. Su coraje personal ha hecho que la construcción siguiera contra viento y marea, a pesar de la delicada situación financiera, de los retrasos, de los problemas burocráticos y de los abusos laborales. Laporta ha luchado por el Spotify como si le fuera en ello el sustento personal. Lo ha conseguido. Y como decía Shakespeare, “todo va bien si acaba bien”. Aún quedan un par de años de obras hasta completar la cubierta de la nueva instalación, pero los socios han recuperado el cobijo, la casa, el hogar y seguro que ello empujará a un equipo que pasa ahora por una adolescencia complicada, tras una infancia esplendorosa que generó una excesivas expectativas sobre su inmediata madurez. Seguro que este nuevo templo civil de Barcelona se convierte en poco tiempo en escenario de grandes momentos de gloria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera, deja Andorra y se muda a Barcelona
- El nuevo local de moda de L’Hospitalet: 1000 m² con el arcade y las recreativas que triunfan en Asia