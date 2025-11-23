Francis Mojica, microbiólogo: "Las enfermedades genéticas se podrán resolver"

Francis Mojica (Elx, 1963) observó que en el ADN de un tipo de arqueas de las salinas de Santa Pola aparecían secuencias repetidas, separadas por fragmentos únicos. Les llamó 'repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas' (CRISPR, por sus siglas en inglés). El hallazgo dio pie a la revolucionaria técnica de la edición genética. El Nobel de Química de 2020 era para él, fijo. Pero recayó en Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de las 'tijeras genéticas' CRISPR/Cas9. (El lunes, en CosmoCaixa, mostró su 'fair play').

La palabra 'CRISPR' aparece citada en 60.000 artículos científicos al año.

[Ríe] Si cobrara un céntimo por cada cita, sería millonario.

Injusto que no se llevara el Nobel.

Cuesta de creer, pero me alegré. Yo hago un símil: se pierde un niño y se organiza una batida para dar con él. Lo encuentra uno, pero todos han contribuido. No hay frustración porque otro haya tenido la suerte de tropezarse con él.

El «niño» era suyo.

Yo había descrito unas secuencias inesperadas, el mecanismo. Pero recuerdo que, en 2012, uno de mis colaboradores me dijo: "Francis, están diciendo que las CRISPR se pueden utilizar para editar genomas". "¿Y eso cómo?", respondí. No tenía ni idea..

Cuando dio con las secuencias, ¿imaginó utilidades?

En 2003, sospechamos que aquello era un sistema de inmunidad adquirida de bacterias y arqueas frente a virus. Imaginamos que podría servir para proteger a las bacterias del yogur, por ejemplo; o para producir insulina. Como mucho, pensamos en su repercusión en ecología.

Pues ha ido a parar como el rayo a la edición genética.

Se había podido hacer antes con herramientas complejas y muy caras, pero con CRISPR es fácil y rápido. Es como llevar el cursor a un punto del texto, cortar y empalmar. Hoy, más de 100 ensayos clínicos utilizan CRISPR. De momento han tenido éxito en diabetes tipo 1, hipercolesterolemia, ceguera congénita y leucemia. Y ya se utiliza clínicamente para tratar la beta talasemia y la anemia falciforme.

¿Dónde debería estar el límite del toqueteo?

Donde el investigador quiera.

El biofísico chino He Jiankui creó en 2018 los primeros bebés editados.

No lo quiero ni nombrar.

Y este año se ha fundado una startup, Preventive, para modificar embriones.

No está permitido, y es muy insensato. La mayoría de ensayos se están llevando a cabo con excedentes de las clínicas de fecundación y se destruyen. O se extraen células del paciente, se modifican con seguridad y se devuelven a su organismo.

¿Qué se descubre al leer el código de la vida?

Lo ignorantes que somos. Seguimos sin entender el 99% del código. Lo increíble es cómo, por cambios aleatorios a lo largo de la evolución, ha podido mejorar el ADN.

¿Estamos bien diseñados?

Yo soy microbiólogo, y puedo afirmar que los microbios se comportan como organismos. Se comunican continuamente unos con otros, aprenden, algunos se suicidan para que los otros coman de lo que sueltan, son capaces de recordar infecciones por virus anteriores y transmitir la información. Cuando la descendencia lo reconoce, lo destruye. ¡Eso es CRISPR!

¿Tiene un microbio favorito?

A mí los que me parecen increíbles son los virus. Son las entidades biológicas que más se reproducen, las más depuradas. Son tremendamente específicas del hospedador.

Uno ya paralizó el mundo. ¿Se llegará a la inmunización total?

Se ha conseguido con CRISPR generar inmunidad en individuos que no la generaban frente a determinadas bacterias. Veremos resultados en la lucha contra el cáncer. Las células cancerígenas frenan a las del sistema de defensa, y se están modificando para que no pisen el freno.

¿Alcanzaremos la inmortalidad?

No lo creo. Se ha conseguido rejuvenecer neuronas con CRISPR, por ejemplo. Y a la larga, las enfermedades genéticas tendrán solución.

Tijera genética en mano, ¿qué se cambiaría?

Yo soy feliz con lo mío. Quizá me gustaría tener más energía. Pero, bueno, he hecho un millón de veces más de lo que podía haber soñado en mil vidas.

Podía haber sido zapatero, quedarse en el taller familiar.

Cuando le dije a mi padre que quería estudiar Biología –era fan de Félix Rodríguez de la Fuente–, me dio el consejo de mi vida: "Haz lo que quieras e intenta ser feliz".