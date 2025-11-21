Una cabeza de caballo en el 20N

De la desvergonzada sentencia del Supremo en contra del fiscal general, hay muchos hilos fascinantes por estirar. Por ejemplo, que se condene a alguien sin una sola prueba, un delito conocido con el nombre de prevaricación. Por ejemplo, que una filtración no probada sea más grave para la turba mediática de la derecha madrileña que una trama que se enriquecía con el sobreprecio de mascarillas en plena pandemia: igual que sucedió con la caída de Pablo Casado, es la segunda vez que pillan ‘in fraganti’ al entorno de Ayuso involucrado con el tráfico de mascarillas en el peor momento de la historia moderna de España, y resulta que en vez de focalizar sobre la luna, picamos el anzuelo y hablamos del dedo que la señala. Por ejemplo, que tanto la izquierda, víctima ahora del Supremo, como el independentismo, víctima entonces de Marchena y compañía, hayan perdido otra oportunidad de entender que sus batallas contra la derecha tienen muchos más puntos en común de los que están dispuestos a admitir. Sin embargo, de esta sentencia golpista que solo tiene como objetivo el mismo de siempre, es decir, derrocar el legítimo y democrático Gobierno de izquierdas, hay un aspecto aparentemente inocuo que quizás es lo más trascendente de este truculento asunto. Es la señaladísima fecha. Habiendo otros 364 días en el calendario, el ejército de togados ha escogido precisamente el 20N, y no uno cualquiera, sino el que representaba el 50 aniversario de la muerte del dictador. Todas las mafias, también esta, basan su poder en los mensajes simbólicos. La sentencia contra García Ortiz, medio siglo después exacto de la muerte del dictador, es el equivalente español de la cabeza de caballo que la mafia siciliana deposita en la puerta donde viven sus futuros asesinados. La macabra elección del calendario contenía esta vez tres mensajes muy potentes. El primero, el más obvio: nosotros hablamos cuando y como nos da la gana. El segundo, el más político: a vosotros, Gobierno de izquierdas, os boicoteamos el día en el que ibais a reivindicar la democracia y a humillar el franquismo. Y el tercero, el más siniestro: Franco murió, pero el franquismo permanece, y esta sentencia es un recordatorio de que hay poderes que no podréis cambiar jamás. García Ortiz, pues, no es el sujeto de esta historia, sino otra víctima más, un mero instrumento para recordarnos a todos cuáles son las reglas del juego. Alguien ha dicho que el Supremo ha evidenciado que la presidenta madrileña es intocable. Es mucho más que esto: Ayuso es solo la portavoz, la cara visible, de este fenomenal entramado de intereses ideológicos, políticos, judiciales, mediáticos y económicos. El 20N la derecha salvaje dejó en el portal de la izquierda menguante su último aviso. La cabeza rodando del fiscal general es la antesala de lo que puede venir si se consuma la alianza, ya convenientemente blanqueada, del PP con el fascismo de Vox. Una de las dos Españas, decía Machado, ha de helarte el corazón. Para pararle los pies, no queda ya otra receta que no sea el manual de resistencia.