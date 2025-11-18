Abyección
Pienso en el triste testimonio del periodista bosnio Boban Minic, a raíz de la noticia que nos ha descubierto la existencia de individuos que pagaban una morterada por disparar a los ciudadanos de Sarajevo en la Avenida de los Francotiradores
He recordado, claro, el testimonio lúcido y triste, alentador y devastador a la vez, de Boban Minic, el periodista bosnio que estuvo ante los micrófonos de Radio Sarajevo desde abril de 1992 hasta el otoño de 1995, cuando se instaló en L'Escala, gracias a una red de solidaridad al frente de la cual toca mencionar el nombre de Miquel Ruiz, impulsor y fundador de Fotògrafs per la Pau, una oenegé que logró, desde 1993, establecer un efectivo y afectivo vínculo humanitario con las víctimas del conflicto balcánico, durante y después de la guerra. Ambos están muertos, Miquel y Boban (el primero, hace dos años; el segundo, esta primavera). He pensado en ellos, digo, a raíz de la noticia de hace una semana, la investigación del periodista Ezio Gavazzeni, ahora en manos de la Fiscalía de Milán, que nos ha descubierto la existencia de individuos que pagaban una morterada por disparar libremente, alegremente, a los ciudadanos de Sarajevo que tenían que atravesar como podían el Bulevard Meše Selimovića, la desgraciadamente famosa Avenida de los Francotiradores.
Boban Minic, que fue colaborador de El PERIÓDICO, era el conductor de un magacín cultural llamado 'Mivion', pero a partir del acoso serbio, que tenía rodeada Sarajevo, desde el estudio situado en un búnker se convirtió en la voz radiofónica que ofrecía una brizna de esperanza a la población: consejos prácticos, información de servicio, palabras frente a la soledad y el terror, con un lema que rezaba: “No camines agachado bajo las estrellas”. Cada noche, durante todo el asedio. En el exilio ampurdanés, con su esposa Dina y sus hijos Goran y Boran, recordaba aquellos días terribles: "Vivir allí era como una ruleta rusa. Nos mataban los francotiradores, nos arrojaban, indiscriminadamente bombas y proyectiles que mataban a la gente, a los niños que jugaban delante de casa. Era dantesco, una vida dantesca”.
Prefiero recordarles, a él ya todos los que ayudaron a su familia ya otras familias bosnias, que imaginar la abyección de los seres humanos que hacían prácticas de tiro contra otros seres humanos durante un fin de semana de ocio. De hecho, ya lo sabíamos (o lo intuíamos, al menos, por otras informaciones, por el documental 'Sarajevo safari' o por el trabajo 'Serbian Epics', de Pawel Pawlikowski, el director de 'Cold war', sobre el poeta ruso Eduard Limónov, donde podemos ver cómo dispara una metralleta haciendo puntería sobre las calles, bajo las indicaciones de Radovan Karadžić), pero la magnitud (y la miseria moral) de lo que explica el periodista milanés radica en el hecho de la arbitrariedad, del capricho, de la superfluidad.
Boban Minic, poco después de las matanzas de Srebrenica, escribió en este diario que “durante el asedio de Sarajevo me acostumbré a pensar que cualquier cosa, por improbable que fuera, podía ser cierta”. Pienso en él, ahora, en su ademán digno y abatido, y en los abyectos millonarios que volvían al calor del hogar después de haber matado, porque sí (¿por qué no?) a los vecinos de Boban, aquellos que atravesaban agachados y temerosos la Avenida de los Francotiradores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin