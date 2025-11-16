Carlos Castresana, fiscal: "Hay políticos indebidamente protegidos y políticos indebidamente perseguidos"

Tras décadas de plantar cara al crimen organizado, la corrupción y la impunidad –'caso Oubiña', demandas contra Videla y Pinochet, denuncia de la «captura» del Estado guatemalteco por mafias y poderes económicos–, Carlos Castresana (Madrid, 1957), hoy fiscal del Tribunal de Cuentas, reúne 25 errores judiciales cometidos entre los siglos XVI y XXI en el libro 'Bajo las togas', editado por Tusquets. Un elegante mapa (moral) para moverse en los dominios del derecho.

¿Hora de tirar piedras contra su tejado?

Es más dar un consejo de amigo a los profesionales de la justicia. Deberíamos ser más humildes, darnos cuenta de que disponemos de la vida y de la hacienda de la gente. A los encausados yo les pondría un cartel que dijera: "Frágil, manéjese con cuidado".

No parecen buenos tiempos.

El edificio de la Justicia española está sin terminar. Debía de haber sufrido una transformación más profunda en la Transición. Aún estamos pagando las consecuencias de resortes autoritarios, falta de transparencia y alergia a la crítica de las resoluciones judiciales. Sería necesaria una crítica más libre.

Con la politización de la justicia, es casi una imprudencia.

La polarización ya estaba en la sociedad y ahora el campo de juego se ha trasladado al poder judicial. Pero las insuficiencias de la justicia española estaban presentes desde antes.

Usted denuncia las "desviaciones de los jueces activistas".

Los jueces son intérpretes de la Constitución y guardianes del ordenamiento jurídico y de la coexistencia pacífica. Cuando el juez abandona la función de árbitro y se convierte en un jugador, deja de ser juez.

¿No ocurrió antes?

¿Ha visto a muchos árbitros tirando a puerta? La presión política que ha recaído sobre los tribunales –sobre todo, del 'procés' para acá–, ha hecho que salgan delanteros centro insospechados que no hacen su tarea. La tarea exige honestidad y dedicación, y desgraciadamente a veces no está ocurriendo.

¿Qué opina del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz?

De este caso no debo pronunciarme. Hay que dejar que se dicte la sentencia y ver cómo se explica aquello que se decida. Sin embargo, en el libro encontrará casos de prueba indiciaria…

Alguna pista más, señor fiscal.

Los tribunales a veces aciertan y hacen bien la síntesis, y a veces lo hacen fatal porque, en su afán de condenar, se olvidan de lo exculpatorio.

No se significa en casos políticos, ¿eh?

No en casos 'sub judice'. Sí puedo señalar que hay políticos indebidamente protegidos y políticos indebidamente perseguidos..

El 90% de los españoles, según del CIS, no cree que la justicia sea igual para políticos y ciudadanos.

La desigualdad está en la sociedad, pero no debería traspasar la puerta de los tribunales. Y las traspasa demasiadas veces. En el caso de los políticos, lo primero que habría que revisar son los aforamientos. Solo lo deberían tener las más altas instancias del Estado, y debería referirse solamente a los hechos relativos al ejercicio de sus funciones, no a su vida privada y a sus negocios.

Luego están las presiones. Usted las ha vivido.

Cuando tomas posesión como fiscal, prometes guardar y hacer guardar la Constitución. Si no puedes cumplir esa promesa, tienes que dejarlo. Pero sí, la presión, la influencia, las recomendaciones o las ofertas de soborno son condicionantes que te pueden alejar de esa obligación.

¿Le intentaron untar alguna vez?

Alguna vez, sí. Y ha habido causas que, por amenazas o por campañas mediáticas, he estado tentado de tirar la toalla. Pero una vez me lo preguntaron en Guatemala, y respondí: "A estos trabajos se viene sin toalla".

¿La lucha contra la impunidad en Guatemala ha sido su Tourmalet?

Diría que sí. Y eso que en el mismo momento en que llevaba los casos de Videla y Pinochet, y los de algunos imputados del narcotráfico y la corrupción, me llamó el fiscal general para decirme que estaba en la lista del comando Madrid de ETA. Pero con eso se sigue viviendo... Entre 2007 y 2010, Guatemala era el país más violento del mundo: 17 asesinados al día. Y redujimos las muertes a la mitad. Dormía en la oficina.

¿Llevaría al banquillo a Putin? ¿A Netanyahu?

Sin ninguna duda. Los indicios son abrumadores. Limitándonos a los hechos, los de Netanyahu son tan notorios, si no más, que los que se le imputan a Putin. En este momento vivimos en un periodo en que la marea está baja, pero antes o después volverá a subir y personajes como Netanyahu o Putin deberían de tener que responder ante la justicia de los hombres sin que debamos seguir confiando en que San Pedro lo arreglará en algún momento.

Mientras, a los españoles nos recomienda mirarnos a los ojos.

España tienen una historia muy cruenta, relativamente reciente, y no hemos hecho la tarea de procurar construir una narrativa común que nos permita convivir como vecinos de una comunidad y darle una satisfacción a las víctimas de la dictadura. Antes o después tendremos que tener una comisión de la verdad, porque se dice que hay tantísimos jóvenes que admiran a Franco, y es porque ignoran cuál fue el coste humano del franquismo.