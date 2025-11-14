León XIV, la ultraderecha y el evangelio

La coincidencia ha querido que la espiritualidad recupere interés público. La cuestión reaparece por el estreno de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa y el lanzamiento de 'Lux' el disco de Rosalía. Y ambos acontecimientos culturales han llevado a formular preguntas generales para las que solo hay respuestas personales.

“Cada vez que veo una pluma en la calle, sé que es un ángel, sé que estoy protegida” ha dicho la voz internacional del momento. El obispo de Sant Feliu de Llobregat la ha interpelado en una carta abierta lanzada en su hoja parroquial como “un mensaje en una botella”, a la espera de que le llegue. Monseñor Xabier Gómez dice sentirse desconcertado por las letras de la reina del pop pero admite que le “abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana”. Algo percibido antes por la Escolania de Montserrat y por eso aceptó colaborar en el trabajo sinfónico de Rosalía.

La película de Ruiz de Azúa, por su parte, incide en el debate a raíz de la decisión de una chica de 17 años que anuncia su voluntad de ingresar en un convento de clausura. Un dilema entre las certidumbres de una supuesta liberación interior frente a la falsa libertad exterior marcada por otras contundentes exigencias, aunque banales. Lo evidencia el rechazo habitual de las familias de quienes dan el paso, a pesar de ser creyentes. Fe, la católica, que en España ya solo practica el 18% de la población, que políticamente cada día se siente más cerca de Vox. Datos del CIS.

Pedro Sánchez, que no pierde comba, aprovechó esta coyuntura para recriminarle a Santiago Abascal su discurso económico contradictorio con la doctrina social de la Iglesia. Y así fue como, atribuyéndole posiciones progresistas, el nuevo Papa entró en el Congreso.

Cuando hace medio año Robert Francis Prevost (Chicago, Illinois, EEUU, 14 de septiembre de 1955) asumió el pontificado, se planteó la duda de si seguiría el camino de Francisco que tanto disgustó a la extrema derecha. Las respuestas a aquella pregunta tan lógica como retórica han ido llegando a través de sus homilías y escritos. En ellos, León XIV expone sin matices la vigencia del Concilio Vaticano II “escrutando los signos de los tiempos e interpretándolos a la luz del Evangelio”. Eso es, denunciando el abuso del capitalismo, las crecientes desigualdades y la negación de ayuda a los migrantes. No es extraño que los movimientos reaccionarios hayan empezado a mostrar su decepción cuando no su animadversión hacia el Pontífice.

Una fuerte corriente de opinión está trabajando para erosionar su imagen. La fomentan los mismos organismos financiadores desde los Estados Unidos de la extrema derecha eclesial, que temen que el pensamiento y la figura de Prevost, estadounidense como ellos, se convierta en la antítesis del proyecto de Donald Trump, aplicado por su vicepresidente J.D. Vance y supervisado por Steve Bannon como ideólogo. Así lo expone 'Religión Digital' en una serie de documentados artículos que deberían iluminar a cualquier demócrata, por agnóstico o ateo que sea.

Mientras, Prevost, conocedor de esas intenciones, actúa sin prisa pero sin pausa. Poco amigo del ruido pide tiempo. El que necesita para intentar neutralizar a quienes no se lo quieren poner fácil. Les sabe poderosos.