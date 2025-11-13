El griterío desborda el debate político

Cogen carrerilla las estrategias electorales, de forma oficial en Extremadura, a más largo plazo, quizá, en Valencia y Andalucía, y la cosa puede prolongarse hasta 2027 (el Dios de los pobres nos proteja). Así están las cosas y no queda más que apechugar con ellas. Salen todos los días en los noticiarios tipos y tipas hondamente cabreados/das y solo Lux-Rosalía-La revuelta rescata a los auditorios del aturdimiento. Una atmósfera envenenada y zafia sepulta el debate de las ideas bajo una densa capa de improperios y amenazas, en pleno afán de todas las partes por ocultar, deformar o simplemente difundir una caricatura de la realidad con cuatro trazos a mano alzada y sin arte alguno.

1.Quizá sea Álvaro García Ortiz uno de los procesados más prontamente condenado por una parte vociferante de la opinión pública, mientras otra parte, menos vociferante, pero no menos convincente se limita a constatar que no hay prueba que permita implicarlo en la filtración del famoso correo. Pero resulta que el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, puesta la toga propia de su oficio, y el presunto agraviado o perjudicado, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo hará en fecha muy posterior con la ventaja, acaso, de que según sea o no condenatoria la sentencia del Supremo podrá utilizarla en su propio beneficio. Quienes de eso entienden subrayan que el instructor del caso hizo de su capa un sayo al no dar carrete a los periodistas que aseguran que recibieron el correo de fuente diferente a la del fiscal; otros entendidos apuntan que la UCO hizo lo indebido con el vaciado exhaustivo del utillaje personal y de trabajo del fiscal y añaden, atención, que tal cosa puede desembocar en la anulación de sus actuaciones. Mientras tanto, el fiscal es culpable sin remisión en muchos pagos, aunque solo una cosa es del todo cierta: resulta chocante que el acusador público por antonomasia, según se ve en las películas, interprete el papel de acusado, sin toga cuando declara, claro.

2.Apareció Carlos Mazón en la comisión ad hoc de las Cortes valencianas y se dedicó a culpar al Gobierno de las dimensiones del desastre. Mantuvo la Cámara en la calle a las víctimas -a las que sobrevivieron y a los deudos de quienes perecieron en la riada- so pretexto de que no cabían en la sala, como si se tratara de una representación teatral, que lo fue: bastantes ingredientes tuvo la sesión de dramatización interesada de una tragedia con 237 muertos, 229 de ellos valencianos. Algo de obsceno hay en remitir simplemente el futuro a la reconstrucción y no dirigir la vista al pasado para que de El Ventorro en adelante cada palo aguante su vela (asuma responsabilidades, penales quizá). Algo de profundamente maloliente tuvo la representación en Valencia, actuando el PP y Vox como si fuese posible amortizar el drama con un nuevo presidente, un nuevo Gobierno, y aquí paz y después gloria, temeroso el PP de que el desastre engrose en las encuestas la bolsa de votos de Vox y deseoso Vox de dictar el programa, regresivo cabe suponer.

3.Subió a la tribuna Alberto Núñez Feijóo y soltó lo siguiente: “No le voy a amnistiar ni a usted ni a los suyos”. Y antes o después, el orden importa poco, prometió que su vicepresidenta primera será la responsable de vivienda. Para que tal cosa suceda, él deberá ser presidente del Gobierno, pero antes deberá corregir el rumbo de las encuestas, que aseguran que Vox va como un tiro; con posterioridad deberán convocarse elecciones, deberá ganarlas y formar mayoría con Vox para ocupar la presidencia del Gobierno, y aun así, deberá convencer a Santiago Abascal de que tal vicepresidencia sea para el PP. Entretanto, deberían ser sometidos a juicio y condenados Pedro Sánchez y “los suyos” -tales suyos se entiende que van más allá del trío Ábalos-Koldo-Cerdán-, una hipótesis sin fundamento por más togados afectos -¡ay!- que sustenten la causa. Nada resulta edificante.

4.Aparecía Juan Manuel Moreno Bonilla como la gran esperanza blanca de la derecha civilizada y sosegada, capaz de utilizar con soltura la pala del pescado, hasta que se cruzaron en su camino los cribados y la calle fue un grito al mismo tiempo que salía reelegido líder del partido en Andalucía por aplastante mayoría. No hay excusa ni pretexto posible en esa quiebra de la tutela pública de la salud que puede acarrear la muerte o, cuando menos, sembrar la incertidumbre en miles de mujeres. No puede afrontarse el momento con paños calientes y alguna destitución o dimisión; no puede seguir cundiendo en la opinión pública la sospecha de que, por más estadísticas que se aireen, la sanidad pública, la que sostienen los contribuyentes, está en trance irreversible de debilitamiento en beneficio de la privada o concertada, valga la redundancia.

5.Va Miriam Nogueras, voz y cara de Junts, y acusa a Pedro Sánchez de cínico e hipócrita. Va María José Montero, voz y cara frecuente del PSOE, olvida los líos-corruptelas en curso, y acusa asimismo al PP de cinismo e hipocresía. Queda así circunscrito el debate político a una mezcla insana de calificativos insanos. Cayeron en desuso las buenas maneras, ese arte inefable que permite decir cualquier cosa sin agredir al receptor o poner cara de agresor. En cierta ocasión le preguntaron al general Charles de Gaulle por algo hiriente dicho por uno de sus adversarios políticos. “Rien à dire, rien à faire, rien à opposer”, respondió el general y dio por terminada la conferencia de prensa. Todo el mundo captó el mensaje; cosas del siglo pasado.

6.Las voces de la escolanía de Montserrat suenan en castellano en una pieza de Lux y habla en Catalunya Ràdio Juliana Canet, transida de dolor: “Montserrat es un símbolo de la resistencia catalana, el centro espiritual más importante del país, donde se encuentra la patrona de Catalunya: la Moreneta. Ha sido y es un espacio de refugio moral y político, donde durante el franquismo, por ejemplo, se mantuvo viva buena parte del alma del país, y Rosalía va y hace cantar en castellano a los niños de la escolanía”. Voces magníficas, canción magnífica, cualidades al parecer insuficientes. Remata la jugada a boca de gol Josep Lluís Alay, colaborador de Carles Puigdemont: “La decadencia españolizadora de Montserrat es de las peores noticias que sufre este año el país”. Es imposible almacenar más sectarismo en menos palabras. ¿Saben los alarmados por la escolanía el valor universal de la cultura, sea cual sea el idioma o el acento?