Contemporáneos de Feijóo

Uno de los motivos de felicidad esta semana lo encuentro en ser contemporánea de Rosalía. Qué bonito es 'Lux', qué original, cuánto trabajo. Da gusto ver progresar a una artista como ella, disco a disco, incansable en la búsqueda. No tengo ni idea de crítica musical, pero leo a los que saben y coincido: en su última obra está todo, el arte de siglos atrás y el de ahora mismo. Talento, sentimiento y pasión, y la valentía para asumir el riesgo de cantar lo inesperado, ya se apañará el mercado, que otra vez se ha rendido a su voz. Sobre el monotema del momento, se muestra desconcertado el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, que dice de la espiritualidad que emana Rosalía: "No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas (…), qué hay dentro de ti, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista". También el presidente Pedro Sánchez se declara deslumbrado. Coincido en el impacto que dejan 'Lux y su autora'. Con un poco de suerte la vuelvo a ver en vivo y en directo, y me llevo otra noche memorable de autocuidado cultural. Los números de descargas y escuchas en el lanzamiento del nuevo disco de la catalana resultan además apabullantes, un impacto a escala internacional como pocas veces se recuerda. Debe ser difícil mantener el equilibrio cuando deja semejante estela luminosa a su paso, no quedar aplastada por el peso de la fama y las expectativas. Mirar adelante, sin apoltronarse y sin repetirse.

Por edad estoy más cerca de Alberto Núñez Feijóo (64) que de Rosalía (33), pero no me siento su contemporánea. El otro día visitaba el líder del PP la ciudad autónoma de Melilla y quiso alabar a su presidente Juan José Imbroda, que tiene 81 años y sigue al pie del cañón. "No sé qué te da tu mujer, pero cada día estás mejor", le soltó en pleno mitin entre risas y aplausos. Tremendo piropo por persona interpuesta dirigido a un hombre solo algo mayor que Donald Trump (79). Vaya broma, con su poquito de edadismo (cualquier octogenario ha de ser mimado como un bebé grandote) y su ración de machismo. Qué cosa tan siglo XX, qué rancio. Detrás de cada gran hombre, una gran mujer haciéndole comiditas caseras y planchándole las corbatas. Me pareció volver de nuevo al primer capítulo de 'Cuéntame', al humor de Pajares y Esteso en las famosas 'españoladas'. Puede que esta sea la aportación de Feijóo a la inminente conmemoración del medio siglo de la muerte de Franco. Regresar a unos tiempos felizmente pasados hablando un lenguaje que ya nadie entiende.

Un líder que aspira a presidir un país que encara el segundo cuarto del siglo XXI, el país de vanguardia de Rosalía, debería exhibir un discurso acorde con sus coetáneos, que no afrente como mínimo a la mitad del censo electoral. No sabemos qué le da la señora Imbroda a Imbroda para que dirija con energía su ciudad, pero sí lo que le da la ultraderecha rampante de Vox al PP de Feijóo, y es envidia. Solo así se entiende que le compre todo el argumentario de sexismo reaccionario a Vox, y lo suelte como una gracia. Ponerse el delantal de 'tradwife' (esposa tradicional) o la toca de monja, vaya tela. No todos pueden ejercer la transgresión con un resultado de 'Lux'.