'¡Adéu, xaval!', en recuerdo del profesor Josep Rom

La muerte siempre es inesperada. Pero, a veces, más. La muerte siempre es sentida. Pero, a veces, más. La muerte siempre es una tragedia. Pero, a veces, más. Este sábado murió repentinamente Josep (Antoni) Rom, rector de la Universitat Ramon Llull pero, sobre todo, profesor y ángel custodio de la Facultat de Comunicació Blanquerna, hoy también de relaciones internacionales. Lo que significó este catedrático para ese proyecto pudo verse perfectamente este lunes en la basílica de Santa María del Mar en la que decenas, quizás más de un centenar, de alumnos del profesor Rom lloraron su muerte como casi la de un padre. Y muchos profesores como la de un hermano. En las redes también resonó ese llanto. No siempre llevan calamidades. Alumnos que hoy son diseñadores reputados, ejecutivos de multinacionales publicitarias, creativos en sus propias agencias o profesores en la misma facultad. Todos ellos guardan en su retina algún instante eterno en el que el profesor Rom abriendo los brazos como una diva en la ópera les lanzó un “¡Qué xaval, cuando te piensas espabilar, porque esto que has hecho es muy bueno!”. Cuando el profesor Rom decía “xaval” (en catalán) era el momento en el que desplegaba con toda plenitud el humanismo que cultivaba con sus dibujos, en los que recogía sus agudas observaciones de la vida, siempre teñidas de trascendencia y, como explicó uno de sus hijos en el funeral, siempre parapetando una cierta introspección.

Decía Sócrates que a los profesores hay que juzgarlos por las preguntas que despiertan en sus alumnos. Viendo esos bancos de la catedral del mar, hay que concluir que Rom fue un profesor excelente, muy por encima de la media . Digno representante del proyecto que levantamos bajo el liderazgo del decano Miquel Tresserras quien siempre defendió que lo importante de dar clases es aprender de los alumnos. Gracias a todos ellos por lo que nos enseñaron y al profesor Rom por estimularlos. ¡Adéu, xaval!