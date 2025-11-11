Principios fundamentales
Llevamos días rememorando y analizando lo que significó ese período cruel, basado en la ignominia, el crimen institucional, el miedo y la sangre, la corrupción social absoluta
El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: "Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas"
Se acercan días de conmemoración y recuerdos, homenajes y olvidos. Hace cincuenta años que el dictador murió en la cama, en esa larga agonía cimentada en los habituales partes médicos que avanzaban ineluctablemente hacia el deceso anunciado, y hace cincuenta años que España volvió a ser una monarquía. Ya llevamos días rememorándolo y analizando de nuevo lo que significó ese período cruel, basado en la ignominia, el crimen institucional, el miedo y la sangre, la corrupción social absoluta. No debemos olvidar un factor fundamental para entender qué fue el franquismo, sobre todo si se lo explicamos a las nuevas generaciones. Fue la cuarta pata (incorrupta) de las tres potencias imperialistas y fascistas que llevaron al mundo a la devastación de la II Guerra Mundial, con todo lo que esto significa. El nazismo, el fascismo, el afán depredador japonés, fueron vencidos y, al menos durante unas décadas, fueron ahuyentados del panorama internacional. No entraremos, aquí y ahora, en detalles, que hay muchos, pero lo absolutamente cierto es que la ideología supremacista, con toda la simbología que la acompañaba, fue ahuyentada.
Salvo en España, por supuesto. El Estado franquista se enquistó en el mundo occidental como un forúnculo que, poco a poco, dejó de ser molesto porque así convenía en el mundo de compromisos de la posguerra. Y pudo mantener los símbolos, la represión, el poder, la miseria moral, hasta la muerte de Franco y algo más allá.
Tengámoslo claro. Y ahora vamos a las memorias del rey emérito, ese libro llamado 'Reconciliación' del que, gracias a la versión francesa que ya circula por las librerías, vamos sabiendo detalles. Pasaré por alto las tonterías de Juan Carlos I cuando habla de sus amantes, de los “errores” que cometió por culpa de las “debilidades de un hombre”: las carnales, con Corinna, por ejemplo, o las económicas, como el dinero que recibió del rey de Arabia Saudí. Tampoco me fijo en las tropelías casi humorísticas, siendo como son un insulto a la dignidad de los conciudadanos: desde el “sacrificio de dejar España, la expatriación forzosa” hasta definirse como “el único español que no cobra pensión después de cuarenta años de servicio”.
Me fijo en lo que dice sobre Franco. "Si soy rey es gracias a él". Todo el castillo de naipes de la Transición, todos los elogios a las bondades del pacto constitucional, caen con estrépito. Fue rey –y lo dice él– gracias a aquel general que le trataba “con ternura y amabilidad” y al que “respetaba enormemente” y del que “apreciaba su inteligencia y su sentido político”. Aquel general, que fue correligionario de Mussolini y de Hitler y que ordenó y ejecutó el terror hasta poco antes de morir. “No olvides”, dijo Juan Carlos I a su hijo, Felipe VI, en el momento de la renuncia, “que heredas un sistema que yo he construido”. No lo olvidemos: un sistema con unos cimientos enfangados en un golpe de Estado criminal y en una larga dictadura, sanguinaria, terrorífica. Esto es lo que debemos transmitir a nuestros hijos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra