Principios fundamentales

Se acercan días de conmemoración y recuerdos, homenajes y olvidos. Hace cincuenta años que el dictador murió en la cama, en esa larga agonía cimentada en los habituales partes médicos que avanzaban ineluctablemente hacia el deceso anunciado, y hace cincuenta años que España volvió a ser una monarquía. Ya llevamos días rememorándolo y analizando de nuevo lo que significó ese período cruel, basado en la ignominia, el crimen institucional, el miedo y la sangre, la corrupción social absoluta. No debemos olvidar un factor fundamental para entender qué fue el franquismo, sobre todo si se lo explicamos a las nuevas generaciones. Fue la cuarta pata (incorrupta) de las tres potencias imperialistas y fascistas que llevaron al mundo a la devastación de la II Guerra Mundial, con todo lo que esto significa. El nazismo, el fascismo, el afán depredador japonés, fueron vencidos y, al menos durante unas décadas, fueron ahuyentados del panorama internacional. No entraremos, aquí y ahora, en detalles, que hay muchos, pero lo absolutamente cierto es que la ideología supremacista, con toda la simbología que la acompañaba, fue ahuyentada.

Salvo en España, por supuesto. El Estado franquista se enquistó en el mundo occidental como un forúnculo que, poco a poco, dejó de ser molesto porque así convenía en el mundo de compromisos de la posguerra. Y pudo mantener los símbolos, la represión, el poder, la miseria moral, hasta la muerte de Franco y algo más allá.

Tengámoslo claro. Y ahora vamos a las memorias del rey emérito, ese libro llamado 'Reconciliación' del que, gracias a la versión francesa que ya circula por las librerías, vamos sabiendo detalles. Pasaré por alto las tonterías de Juan Carlos I cuando habla de sus amantes, de los “errores” que cometió por culpa de las “debilidades de un hombre”: las carnales, con Corinna, por ejemplo, o las económicas, como el dinero que recibió del rey de Arabia Saudí. Tampoco me fijo en las tropelías casi humorísticas, siendo como son un insulto a la dignidad de los conciudadanos: desde el “sacrificio de dejar España, la expatriación forzosa” hasta definirse como “el único español que no cobra pensión después de cuarenta años de servicio”.

Me fijo en lo que dice sobre Franco. "Si soy rey es gracias a él". Todo el castillo de naipes de la Transición, todos los elogios a las bondades del pacto constitucional, caen con estrépito. Fue rey –y lo dice él– gracias a aquel general que le trataba “con ternura y amabilidad” y al que “respetaba enormemente” y del que “apreciaba su inteligencia y su sentido político”. Aquel general, que fue correligionario de Mussolini y de Hitler y que ordenó y ejecutó el terror hasta poco antes de morir. “No olvides”, dijo Juan Carlos I a su hijo, Felipe VI, en el momento de la renuncia, “que heredas un sistema que yo he construido”. No lo olvidemos: un sistema con unos cimientos enfangados en un golpe de Estado criminal y en una larga dictadura, sanguinaria, terrorífica. Esto es lo que debemos transmitir a nuestros hijos.