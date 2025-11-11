Escuchar lo (im)posible
Es lo más importante que ha hecho un grupo editorial en los últimos años: impulsar desde el diálogo aquello que no parece posible porque no está en la normalidad del momento
Diálogos imposibles con María Márquez y Juan Carlos Caballero
Me cuenta alguien que estuvo la pasada semana en los “Diálogos (im)posibles” organizados por EL PERIÓDICO en Madrid que los dos protagonistas, María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, se pasaron los teléfonos al finalizar el encuentro y prometieron llamarse. Un gesto simple y sencillo que muestra la forma correcta de actuar y de la que carece la política actual.
Este tipo de encuentros es lo más importante que ha hecho un grupo editorial en los últimos años: impulsar desde el diálogo aquello que parece (im)posible porque no está en la normalidad del momento. Aquello que parece una locura, una memez, una chiquillada pero va a la profundidad de la esencia democrática: entenderse tras escuchar.
El mundo político sufre una moda de radicalización que no se va a detener. En las estructuras de los partidos se han instalado rutinas de agitación que afectan a los que en principio son moderados. Si no existe chirrido, oxidación en las palabras, vómito radicalizado, a veces peligrosamente jocoso, no hay mensaje. Y si este no se posiciona por encima del resto, fracasa. Es necesaria la bilis de la ignorancia.
El dato no verificado, y solo estudiado vagamente, es cuántos ciudadanos están hartos de estas metodologías de radicalidad que llaman la atención, pero sirven de bien poco, sirven de nada. Cuántas personas comienzan a desconectar de la vida política democrática porque sienten que no va con ellas, aunque se hable de problemas que les afecten.
Escribía Jean-Jacques Rousseau en su 'Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres' que es “contrario a las leyes de la naturaleza que un imbécil guíe a un hombre sabio”. Así, el problema no es que existan sabios e imbéciles; el enigma es por qué en momentos concretos de la historia universal las sociedades se dejan mecer por los segundos.
La Transición española, tan criticada y denostada en momentos de la cronología reciente, estuvo liderada por personas sabias. Hay que serlo para encontrar vínculos empáticos con aquel que parece tu enemigo, pero solo tiene ideas diferentes. El objetivo, en definitiva, es encontrar vías de solución a cualquier problema expuesto sobre la mesa. Y es lo que hicieron diputada y concejal utilizando una metodología que siempre funciona: respetarse.
La educación política, en la mayoría de instituciones políticas, ha desaparecido. Esa es la percepción que llega al ciudadano y es la realidad. No es un 'fake'. Se puede demostrar casi cada día en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea de Madrid o el parlamento valenciano. No cito el Parlament de Catalunya porque todavía está sumergido en una fase de descompresión, tras los 10 años intensos de 'procés'.
Así, las pinceladas del cuadro que se dibujó la semana pasada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid fueron serenas y de escucha. Ello significa “prestar atención a lo que se oye”. No hay mayor acción de respeto, de interés. La política precisa de ello. Los 'dementores' de la cosa pública son insaciables.
Suscríbete para seguir leyendo
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra