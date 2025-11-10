Rosalía, un faro en la jungla del algoritmo
Rosalía ha vuelto a situar a España en el epicentro mundial de la música con el lanzamiento de su último trabajo, Lux, convertido en un acontecimiento de primer orden, reservado solo a los grandes del canto. El éxito, instantáneo y rotundo, dice mucho de Rosalía: se ha transformado en una figura cultural que trasciende con creces el mundo de la música.
En la jungla de lo efímero, del streaming y del algoritmo, la cantante de Sant Esteve Sesrovires emerge como un faro gracias a su talento y madurez artística. Esa madurez no es casualidad: es fruto de toda una vida de preparación, basada en el estudio, el trabajo, la disciplina, la paciencia, la valentía y la asunción de riesgos. Nada que ver con el reinado de la inmediatez, donde todo es viral, efímero y fabricado a golpe de likes.
Formada en el Taller de Músics y en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) y con conocimientos de solfeo, cante flamenco y música antigua, Rosalía transita con audacia entre el origen y la modernidad; entre el folclore y el pop; entre la música popular y la clásica; entre lo mundano y lo espiritual. Lo hace en su cuarto álbum de manera honesta y trabajada, sin artificios ni improvisaciones innecesarias, con una voz única, cálida y llena de registros infinitos que estira hasta sus límites. Con humildad y grandeza, transmite que, ella, compositora y cantante, aunque a veces se perciba insignificante, es también luz del mundo, como refleja con fuerza en Porcelana, la cuarta canción del álbum recién estrenado.
El éxito de Rosalía empezó a forjarse mucho antes de que el mundo conociera su nombre. No en vano, ella lleva toda la vida preparándose para esto, como contaba en una entrevista con El País, y asiste a clases de canto lírico desde los 18 años. Hoy, a sus 33 años, la catalana continúa siendo un ejemplo de trabajo bien hecho, autenticidad y talento, más allá de modas y de algoritmos. Con Lux, Rosalía se consolida, sin duda, como fuente de luz en medio de la jungla digital y como prueba viviente de que la música continúa siendo sinónimo de arte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
- Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras