Inteligencia artificial: Europa apunta alto

ASML, la empresa neerlandesa líder en la fabricación de máquinas de litografía extrema ultravioleta (EUV) necesarias para producir los chips más avanzados, se ha aliado con la francesa Mistral AI, la única compañía europea de inteligencia artificial (IA).

El acuerdo incluye la adquisición por parte de ASML del 11 % del capital de Mistral, por un valor de 1.300 millones de euros, y se enmarca en una estrategia que responde a objetivos estratégicos por parte de los dos socios.

Para ASML supone diversificar su negocio, aplicar la inteligencia artificial a la optimización de procesos de fabricación y posicionarse como un actor clave en un sector tan innovador y prometedor como la IA.

Por su parte, Mistral AI, cuyo nombre evoca tanto al viento característico del sur de Francia como al poeta galardonado con el Premio Nobel busca reforzar su capacidad competitiva frente a los gigantes estadounidenses y a DeepSeek, su único rival chino.

La alianza ASML y Mistral ofrece una alternativa europea en dos frentes: el 'hardware', de la mano d ASML y modelos de inteligencia artificial, a través de Mistral.

Mistral se diferencia de sus competidores estadounidenses por ofrecer sus productos en código abierto, disponible para las empresas y los desarolladores, con un enfoque que reduce significativamente los costes de entrenamiento. Además, sus modelos requieren menos recursos de arquitectura y de cálculo, lo que facilita su uso y facilita la adopción en distintos sectores. Otro elemento diferencial es la estrecha colaboración que mantiene con clientes y organismos a través de su equipo técnico especializado.

Antes de su la alianza con ASML, Mistral ya contaba con el apoyo financiero de algunos fondos de capital riesgo e instituciones públicas. Sus fundadores, además, han defendido desde el inicio un modelo humanista inspirado en los valores europeos, que ahora comparten con su socio neerlandés. En paralelo, otras iniciativas como la alemana Aleph Alpha han seguido un camino distinto, centrado en la infraestructura y la integración tecnológica.

La colaboración con ASML refuerza un modelo europeo de IA basado en la proximidad entre clientes y proveedores y en el talento altamente cualificado que surge de las escuelas y universidades del continente. Se trata de una iniciativa que, además de impulsar la competitividad, desafía el dominio estadounidense en un contexto marcado por la alianza entre NVIDIA y OpenAI, que reproduce la misma lógica de integración entre 'hardware' y 'software'.

No obstante, el desarrollo de la inteligencia artificial plantea cuestiones éticas como la privacidad de los datos, el impacto ambiental y en la sociedad, que afectan también al ámbito educativo y marcarán el rumbo de la sociedad.

La Unión Europea tiene una oportunidad histórica para apoyar proyectos como la alianza ASML-Mistral, reducir su dependencia tecnológica y avanzar hacia una soberanía estratégica en sectores claves. El camino se ha abierto y Europa comienza a posicionarse como un actor importante apuntando alto. Bienvenida sea la iniciativa.