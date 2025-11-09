Antonio Spadaro, ciberteólogo: "Hay que hacer un monumento a Rosalía"

Vive en Roma. No conoce a Rosalía. Antes de su conferencia en el CCCB, le hago escuchar 'Berghain', le enseño la portada de 'Lux' y le hablo de su nutrida feligresía. Entorna los ojos con beatitud. Para el jesuita Antonio Spadaro (Mesina, 1966), subsecretario del dicasterio para la Cultura y la Educación de la Curia romana, hombre de confianza del papa Francisco y gran teórico de la ciberteología, es "muy importante" (y necesaria) la relación entre arte y fe.

¿Qué le parece el fenómeno Rosalía?

¡Hay que hacer un monumento a Rosalía! En la era contemporánea, el arte necesita un lenguaje, y la religión puede ayudar a expresar una dimensión –la espiritual– que hemos perdido. Es importante, porque corremos el riesgo de vivir aplastados por el presente.

"La tecnología es profundamente espiritual"

Usted la vio en Warhol. La ve en las redes sociales.

No estoy a favor de la distinción entre lo real y lo virtual. La tecnología es profundamente espiritual. A través de las redes, se expresan las necesidades más profundas, antiguas y radicales del hombre: el conocimiento y las relaciones.

Pues parecería que las carga el diablo.

Es un entorno en el que el mal es posible; pero el mal y el bien son dimensiones de la vida. La 'conexión' no es 'comunión', pero es importante. No tenemos que vivir la esquizofrenia entre el entorno físico y el digital, entre la vida y nuestras capacidades tecnológicas, porque no hay vida sin tecnología.

Con la IA, puede que no haya "vida".

Hoy la verdadera pregunta es: "¿Cuál es el pensamiento específico del hombre que no sea replicable por la máquina?". En mi opinión, es lo espiritual. La IA procesa y ordena lo que ya está dado. Pero lo propio del hombre no es el orden, sino el desorden, la capacidad de salir del esquema.

"Lo propio del hombre es la capacidad de salir del esquema"

¿Experimenta con Chat GPT?

Por supuesto.

¿Le ha preguntado si Dios existe?

Nunca. No me siento impulsado a hacerle preguntas metafísicas trascendentes.

Los algoritmos lo saben todo de nosotros, lo que sucedió y está por suceder, como Él.

Cuando dialogamos con las máquinas, obtenemos respuestas que parecen provenir de una dimensión trascendente, pero es un error considerar la respuesta como la verdad, porque depende de la pregunta. Lo trascendente, en cambio, no se plantea sobre la base de la pregunta. Corremos el riesgo de encerrarnos en un horizonte algorítmico y no abrirnos a una dimensión completamente nueva.

"La ciberteología es pensar cómo cambia la búsqueda de Dios en la era de Google"

¿Eso dice la ciberteología?

Ciberteología es pensar la fe en tiempos de la red. Reflexionar sobre cómo cambia la búsqueda de Dios en la era de Google, por ejemplo.

¿Cómo cambia?

En la Edad Media, Dios era un hecho cierto y el hombre se orientaba hacia él, como si tuviera una brújula que le marcara el norte. Las grandes tragedias del siglo XX le hicieron perder el rumbo y, angustiado, puso el radar en busca de una señal. Con la tecnología push, recibe en el móvil señales sin petición previa. Lo importante es mantenerse abierto a recibir el mensaje.

"Dios puede alcanzar a una persona de las maneras más inesperadas, más poéticas, más libres"

Normalmente, recibe 'spams', 'reels', notificaciones de paquetería.

Hay una especie de agnosticismo, pero si llega una señal, debemos ser capaces de captarla. Rosalía, por ejemplo, es un canal. Por otra parte, la IA nos devuelve la importancia de la pregunta.

¿Y si se descubre el código de Dios?

No hay algoritmo de Dios, no hay algoritmo del bien y del mal. Es la libertad del hombre la que crea el algoritmo. Si piensas como yo, veo tus actualizaciones. Si no pienso como tú, veo menos o no veo. Solo nos llega la información que confirma nuestras ideas. Quizá el 'hacker' es la figura del hombre espiritual capaz de conocer las reglas y cambiarlas.

¿Qué opinaba el papa Francisco de todo esto?

Una vez dijo: "No existe un Dios católico, existe Dios". Se trata de buscar a Dios donde se encuentre, no donde uno cree que está. Dios puede alcanzar a una persona de las maneras más inesperadas, más poéticas, más libres.

"Asumir una lógica religiosa en el poder, como Trump, es peligroso"

Las "maneras" de los evangélicos que apoyan a Trump no le gustan.

En un mundo extremadamente polarizado, el riesgo es que los que tienen el poder se identifiquen con el bien y vean al oponente como alguien a abatir. Esta polarización corre el riesgo de volverse metafísica: el imperio del bien contra el imperio del mal. Asumir una lógica religiosa en el poder es peligroso. Dios se convierte en un siervo a su servicio.

¿Qué valor debería propagar la fe 4.0?

La fraternidad. Un tema que recuperó Francisco en 'Fratelli Tutti'. La solidaridad, que es un término más secular, no es suficiente. La fraternidad es la única alternativa al apocalipsis. Debemos redescubrir los lazos fraternos y percibir que estamos conectados, también con el resto de seres vivos.

"La fraternidad es la única alternativa al apocalipsis"

Sería fraternal dar opción a las mujeres al papado, ¿no cree?

La Iglesia debe estar en movimiento con la historia, pero al mismo tiempo mantener unidas las diferentes almas. No basta con que el Papa diga un día "esto se hace así". Para no tirar por la borda a los que no están de acuerdo en una dirección, para mantenernos juntos, hay que ampliar la conversación. De lo contrario, el riesgo es la confrontación.