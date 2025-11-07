De Shakira a Mario Draghi

Una de las fuentes de ingresos más relevantes que tienen expresidentes del Gobierno y grandes glorias de las administraciones públicas, como gobernadores de bancos centrales o jefes varios de instituciones internacionales, es participar en actos privados o públicos para dar una conferencia o conversar con el pagano de turno y sus invitados. Hay distintos modelos, que se adecuan a los deseos de la estrella del momento.

En el top seis actual se encuentran dos antiguos inquilinos de la Casa Blanca, Barack Obama y Bill Clinton, que compiten en atracción con sus dos esposas, Michelle y Hillary. A ellos se une el exprimer ministro británico,Tony Blair, tan discutido por sus negocios actuales como querido por haber inventado la tercera vía; y el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

Las cifras que pueden alcanzar en el mercado se mueven entre 300.000 y 500.000 euros, gastos incluidos, sujeto todo a negociación e interés de los conferenciantes. Ninguno de ellos supera actualmente el récord que Guinnes atribuye a Donald Trump antes de que fuera presidente: 1,5 millones en 2007, en un evento al que fue como promotor inmobiliario.

Por comparar con estrellas de ámbitos muy distintos, 'The Times of India' calculó que Shakira pudo cobrar entre 1,2 y 1,8 millones de dólares por cantar y bailar en la boda de Mukesh Ambani y Rhadika Merchant, miembros de dos de las familias más ricas del país asiático. El deportista mejor pagado del mundo según 'Forbes' es Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr árabe y de la selección portuguesa, que ganó en la última temporada 275 millones de dólares.

Si los libros de historia recordarán a Shakira por sus dotes artísticas y su vida personal y a Cristiano por ser el número dos del fútbol del primer cuarto de siglo por detrás de Leo Messi, Mario Draghi (Roma, 1947) será recordado por haber salvado el euro y, por continuidad, a la Unión Europea (UE). Esta semana, el banquero que realizó un informe para revitalizar la UE de nuestros pesares, pasó por Madrid invitado por la Fundación Naturgy. La cifra oficiosa que recibió fueron 400.000 euros. Antes de dialogar una hora con la economista Núria Mas, desayunó con la cúpula directiva de la energética y de la escuela de negocios Iese, que puso el auditorio (800 personas entregadas al héroe monetario) de Madrid a su disposición.

Salvo por un breve paso por el banco de inversión Goldman Sachs (2002-2005), Draghi ha vivido siempre del salario público que pagamos los ciudadanos, directa e indirectamente, dependiendo de la circunscripción donde hubiera ejecutado su membresía: Banco Mundial, Tesoro italiano, Banco de Italia, BCE y Gobierno transalpino, donde fue su primer ministro. La actual presidenta del BCE, Christine Lagarde, ganó 466.000 euros en 2024. En 2012, el año en que Draghi salvo el euro, ganó 374.124 en el banco central. Como primer ministro de Italia (2021-2022) renunció al salario de 114.000 euros brutos que le tocaban. Toca rentabilizar el pasado.