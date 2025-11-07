¿Por qué organizamos los 'Diálogos (im)posibles?

Diálogos (im)posibles en el que han participado María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Albert Sáez, director de El Periódico, en el centro junto a ellos / José Luis Roca

En la era digital, los diarios tienen raíces pero no tienen límites en el alcance de sus audiencias. EL PERIÓDICO, todo el mundo lo sabe, tiene sus raíces en Barcelona, pero hoy dos tercios de sus lectores se conectan desde fuera de Catalunya. Por ello, de la misma manera que en Barcelona celebramos cada mes en Casa Seat un encuentro desvirtualizado, ahora iniciamos en Madrid los 'Diálogos (im)posibles', inspirados en 'The Other Club', las cenas que organizaba Winston Churchill con parlamentarios de todos los grupos de la Cámara de los Comunes. Lo inició en el año 1911, tres antes de la Primera Guerra Mundial y veintiocho antes de la Segunda Guerra Mundial y de que fuese nombrado primer ministro. Allí no conspiraban, dialogaban. Y la primera condición es la escucha.

En la primera cita, convocamos a dos jóvenes valores de la política en España, que no solo se hace en Madrid: María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el ayuntamiento de Valencia. La cosa funcionó, moderados por Nacho Corredor, socio y vicepresidente de beBartlet, que es nuestro partner en esta aventura que cuenta también con el apoyo de Moeve y ING. Los dos invitados coincidieron en que el primer paso es reconocer al otro y respetar sus ideas. Lo hicieron, es posible. Y los medios estamos para crear plataformas que lo favorezcan, no solo para generar clics con las estridencias de los extremos. Seguiremos en el empeño.