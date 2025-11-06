Al turismo lo que es del turismo

En verano apareció una encuesta del Barómetro de Percepción del Turismo según la cual los españoles puntuaban su reputación con un 4,3 sobre 10. Este suspenso resulta ser el dato más bajo desde el inicio de la medición en 2022, cuando el turismo era valorado con un 7,2 sobre 10. Catalunya sería la comunidad autónoma menos fervorosa. La vía online eclipsaba los elementos negativos del turismo y minimizaba sus beneficios.

Contrastan estos datos con los que se desprenden de la encuesta municipal de Barcelona, donde el 59,6% considera que es beneficioso para la ciudad, el 76,1% que genera oportunidades económicas y de trabajo y el 56,6% que es la principal fuente de riqueza. También en esta encuesta aparecen otras consideraciones: el 54,6% de los encuestados afirma que genera molestias a la movilidad, el 55,8% que no aporta dinamismo cultural y el 87,5% que los trabajadores del sector tienen malas condiciones laborales.

Sea online o presencial la encuesta, la realidad es que ambas visiones confluyen en un punto: existe una fatiga en torno al crecimiento del modelo, que ha obligado a reflexionar profundamente sobre la capacidad para recibir turistas, a fin de conseguir el equilibrio entre el beneficio económico y la vida cotidiana de los nativos.

Esta reflexión comienza por descargar de las espaldas del turismo aquellos asuntos que no le competen. Los dos que más preocupan, la escalada del precio de la vivienda y la seguridad. Sobre el primero, porque la falta de pisos a precio asequible no puede achacarse a que vengan más o menos turistas, sino a la especulación que se genera sobre la escasez de viviendas existentes; la insuficiencia de pisos a precios asequibles resulta inversamente proporcional al aumento de población que han sufrido las grandes ciudades, que es donde se hallan los principales yacimientos de trabajo. Sobre el segundo, porque la inseguridad que puede acompañar a toda reunión nunca debería ser un impedimento, combatida adecuadamente, para frenar la convivencia y los viajes.

En cualquier caso, nadie niega que el turismo representa una aportación fundamental a las economías locales, al intercambio cultural, a la revalorización del patrimonio, al impulso de la sostenibilidad… El comercio, el transporte, la hostelería y el turismo de ciudades como Barcelona aportan casi una cuarta parte del PIB. Apostar por el decrecimiento significa la amputación de una parte sustancial de la generación de riqueza y de puestos de trabajo, que difícilmente se pueden sustituir ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Otra cosa es que esta fatiga detectada obligue a gestionar y reconducir determinados aspectos del modelo. Entre ellos, la selección de los turistas, teniendo en cuenta las características y objetivos de desarrollo de cada destino; y la reducción de la presión en las zonas más densas canalizando, por una parte, los flujos a base de las nuevas tecnologías que lo facilitan y promocionando, por otra, nuevas centralidades de atracción. Estas políticas ayudarán a que los vecinos y los turistas puedan establecer una convivencia creativa.

Es decir, se trata de asociar el turismo a la economía de la experiencia y ponerlo a la vanguardia de la innovación, la tecnología y la industria para crear empresas robustas y puestos de trabajo de calidad, que diseminen la riqueza, generen antídotos que depuren la oferta no saludable y ajusten constantemente el modelo. Todo ello, facilitará la sostenibilidad del territorio y del sector y hará la vida más agradable, más convivencial, más solidaria y rica a toda la población.