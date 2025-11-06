25 años acompañando la transformación digital de las empresas y administraciones

Este año celebramos un aniversario muy especial: el 25º aniversario de Vodafone Empresas. Son 25 años innovando, creciendo y transformándonos junto a las empresas y administraciones públicas de este país. Un cuarto de siglo acompañando al tejido empresarial en su digitalización y desarrollo tecnológico, contribuyendo al progreso económico y social a través de la conectividad, la innovación y la confianza.

Durante este tiempo hemos sido testigos —y también protagonistas— de la transformación digital de España. Desde la llegada del correo electrónico al móvil hasta la irrupción de la inteligencia artificial, hemos visto cómo la tecnología ha cambiado la manera de producir, comunicarse y competir. Vodafone siempre ha estado ahí, ayudando a las empresas a adaptarse, a innovar y a crecer.

Catalunya, motor de innovación y parte esencial de nuestra historia

Hemos querido celebrar este aniversario en Catalunya porque esta comunidad ha sido un motor de desarrollo tecnológico y un escenario clave en nuestra historia. Aquí nacieron algunos de los proyectos más innovadores de Vodafone Empresas y aquí seguimos colaborando con compañías que marcan el pulso industrial y digital del país. Catalunya es y ha sido un referente en innovación, talento y emprendimiento, y esta celebración es también un reconocimiento a esa trayectoria compartida.

El negocio de empresas es uno de los grandes pilares de Vodafone España. Representa ya el 30% de nuestros ingresos y nos sitúa como el segundo operador en este segmento. Trabajamos con más de tres millones de compañías, desde pymes hasta grandes corporaciones, ofreciendo soluciones que van mucho más allá de la conectividad. Uno de cada tres euros que ingresamos procede de este negocio, lo que refleja su importancia estratégica.

Nuestra relación con las empresas se basa en una historia compartida: hemos crecido juntos, aportando tecnología, seguridad y confianza. Hoy reforzamos esa posición con una oferta integral que abarca desde servicios de comunicaciones hasta soluciones avanzadas de ciberseguridad, 'cloud', Internet de las Cosas e inteligencia artificial. En Internet de las Cosas somos líderes en España y en Europa, con más de 10 millones de dispositivos conectados. En 'cloud', contamos con una nube propia que da servicio a más de dos millones de usuarios, y en ciberseguridad hemos creado una red de centros operativos, uno de ellos establecido en Barcelona, con la que ofrecemos monitorización 24 horas para proteger la información crítica de nuestros clientes.

El perfil de nuestros clientes también ha cambiado por completo. Las empresas ya no buscan solo conectividad; buscan socios tecnológicos que les ayuden a ser más productivas y competitivas. Hoy nuestros clientes no compran líneas o tarifas, sino soluciones de negocio: seguridad, datos, movilidad, eficiencia. Por eso, Vodafone ha evolucionado de operador de telecomunicaciones a socio tecnológico integral.

Tecnología con impacto real y compromiso de futuro

A lo largo de estos años hemos desarrollado proyectos que demuestran cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas y la competitividad de las empresas. Desde redes privadas 5G para la Unidad Militar de Emergencias hasta soluciones de IoT para la gestión del agua en Aqualia y Canal de Isabel II, pasando por proyectos de telemedicina, hospitales conectados o control remoto de maquinaria industrial, como el despliegue 5G en la mina de Geoalcali, en Navarra. Cada uno de ellos refleja nuestro compromiso con una innovación útil, con impacto real.

Las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía española y su digitalización es clave para el crecimiento y la competitividad del país. La colaboración público-privada es esencial para acelerar ese proceso y permitir que las pymes compitan en igualdad de condiciones. En Vodafone queremos ser ese socio tecnológico que las acompaña en cada paso, ayudándoles a aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología porque su éxito es también el nuestro.

Celebrar 25 años de Vodafone Empresas es, sobre todo, celebrar la historia compartida con millones de clientes, socios y colaboradores que han confiado en nosotros. Queremos agradecer a las empresas que nos acompañaron desde el primer día y a las que hoy siguen confiando en Vodafone para construir su futuro. Su confianza nos impulsa a seguir liderando la digitalización del tejido empresarial. Porque estos 25 años no son solo una historia de tecnología: son una historia de progreso, de colaboración y de futuro.