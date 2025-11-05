Trump: el primer sopapo

Las de este martes solo eran un pequeño conjunto de elecciones parciales. Muy lejos de unas generales, o de la renovación total de la Cámara de Representantes que tendrá lugar dentro de un año. Pero la convergencia de los resultados a la alcaldía de Nueva York, de los gobernadores de Nueva Jersey y de Virginia, y del referéndum de California indican que, en la primera consulta tras su elección, Trump ha sufrido un apabullante voto de rechazo. Trump se hizo aplaudir hace poco por muchos líderes políticos -Sánchez incluido- por el relevante avance hacia la paz en Oriente Medio, pero los electores no se lo han tenido en cuenta. Al contrario, a un presidente que quería el Nobel de la Paz, le han castigado por la inflación, el poder de compra.

Este ha sido el eje de la campaña del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani -34 años, musulmán, y que se define como demócrata socialista- que ha prometido autobuses gratis, congelación de alquileres, más impuestos a los ricos, tiendas públicas de alimentos y guarderías gratuitas. Hay mucho populismo y cosas -el sobrecargo a los ricos- que no podrá cumplir, porque el gobernador del Estado ha dicho que es contrario y lo vetará. Pero el mensaje es rotundo. Contra el presidente que quiere expulsar inmigrantes, un inmigrante que dice que la ciudad será un “santuario” para ellos. Y que Trump haya dicho que le cortará los fondos y que puede enviar al Ejército a Nueva York -como ya ha hecho en Chicago y Los Angeles- no le ha perjudicado. Contra Trump, el anti-Trump, que está muy a la izquierda del partido demócrata.

El resultado ha sido espectacular. El 50,4% del voto contra el 41,6% de Andrew Cuomo, un demócrata tradicional que perdió las primarias ante Mamdani y que Trump ha respaldado por lo del mal menor. La mayor participación desde 1969 y el voto masivo de los menores de 40 años. Y Nueva York es el centro de las finanzas americanas y por su PIB sería el vigésimo país mundial, como Turquía, cuando España ocupa el decimoquinto lugar. Trump pensaba que acusar a Mamdami de “lunático comunista” sería definitivo. Ha pasado lo contrario y Wall Street ya emite signos de preferir acercarse.

Y la nueva gobernadora de Virginia, la excongresista Albigail Spanberger (46 años) ha tenido una victoria arrolladora (57% a 42%), es del ala centrista del partido y trabajó durante ocho años en la CIA. Poco que ver con Mamdani. Al igual que Michelle Sherill (53 años), que ha sido aviadora de la Marina y fiscal federal, que ha ganado en Nueva Jersey -el estado pegado a Nueva York- también por un amplio margen: 56% a 42%.

Y conviene no olvidar otro resultado relevante, el del referéndum de California para que el estado tenga más escaños demócratas en la Cámara de los Representantes, que ha ganado con el 64% de los votos el gobernador Gavin Newsom, que no oculta sus ambiciones para las próximas presidenciales, se ha enfrentado a Trump y hace bandera de la ecología. Otro anti-Trump, pero distinto a Mamdani.

Los resultados hacen más posible que los demócratas ganen dentro de un año las elecciones a la Cámara de Representantes que se renovará por completo. Si así fuera, el prepotente inquilino de la Casa Blanca vería muy mermados sus poderes. Ya no podría fantasear con el tercer mandato. Y su aprobación ya ha caído desde febrero del 51,8% al 42,2%.

¿Quién sucederá a Trump en 2028? Es aún muy pronto, pero en el 24 Trump aplastó en votos electorales pese a que en votos populares solo ganó por 77,3 millones a 75. Y Kamala Harris era una improvisada y mala candidata porque -algo con pocos precedentes- ni ocupaba la Casa Blanca ni había sido nominada tras una larga y dura batalla de primarias. Y en la Cámara de Representantes -más indicativa- los republicanos ganaron por muy poco (220 a 215 escaños), pero en votos los demócratas sacaron un 0,4% de ventaja: 37,9% a 37,5% y 12% a candidatos de otros grupos que no obtuvieron representación.

Los demócratas ni quedaron tan mal en 2024, ni estaban tan mal como se decía. Veremos qué pasa en noviembre de 2026. Luego todo dependerá, como siempre, de si el candidato que emerja de las primarias de 2028 tiene “tirón” y sabe unir a un partido muy diverso. Hoy Europa respira mejor.