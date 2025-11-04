Cerrar la etapa de Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al expresident Carlos Mazón durante el Congreso Nacional del PP. / José Luis Roca / EPC

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, sustanciada en dos tiempos, ha dejado tras de sí un mar de interrogantes que no deberían producirse en una gestión política acorde con el interés ciudadano: Mazón ha renunciado a su cargo de presidente, pero sin embargo tiene previsto por ahora al menos presidir otra reunión del pleno del Consell. Es de esperar que esa anomalía se corrija con el paso de las horas. Pero el hecho da muestras de la confusión en que se mueve el PP y con él toda la política valenciana. Se supone que los populares van a promover la investidura de un nuevo presidente, pero aunque todo el mundo da por hecho que será el actual secretario general del partido y portavoz parlamentario, Juan Francisco Pérez Llorca, lo cierto es que ni el PP ha pronunciado oficialmente su nombre ni tampoco ha comunicado la existencia de negociaciones formales con Vox, cuyo voto es necesario para que esa investidura se produzca. Por no saber, ni siquiera se sabe por los cauces reglados si las riendas del Ejecutivo las tomará temporalmente la vicepresidenta Susana Camarero, si el presidente dimitido renunciará también a su acta de diputado o mantendrá el escaño (lo que le permitiría conservar el aforamiento) ni si continuará al frente del PP como presidente regional de la organización.

El PP ha tenido 12 meses, desde que la catástrofe se cernió sobre Valencia truncando la vida de 229 personas, para preparar este momento. Y sin embargo, todo está siendo de una improvisación alarmante. Y eso, la improvisación, es lo que menos se pueden permitir los valencianos, en medio del duelo y la reconstrucción. En las últimas horas se ha hablado sin parar de futuros políticos y de ecuaciones de poder, cuando lo único que debería importar son los intereses de los ciudadanos, no los de Mazón, Feijóo, Sánchez o Abascal.

Tras despedirse en medio de descarnados ataques al Gobierno central, la salida de Mazón de la presidencia debería abrir un nuevo tiempo político, marcado por cuatro ejes: estabilidad, freno a la polarización, recuperación de la dignidad de la institución y restablecimiento del crédito de su presidencia. Es necesaria una desescalada y un Gobierno estable, no sujeto a continuos sobresaltos y sofocos, ni ferozmente enfrentado al resto de Administraciones. Los ciudadanos tienen derecho a exigir tener un presidente que pueda visitar la zona cero y que trabaje para rebajar la crispación instalada entre el Gobierno central y el autonómico en bien de los valencianos. Que tenga un proyecto de futuro definido y la única misión de sacarlo adelante buscando para ello todas las complicidades posibles.

No es momento por eso de interinidades. Si el PP logra investir un nuevo presidente no puede empezar por considerarlo (y fomentar el que así se le considere) «un interino». Se es presidente, con toda la responsabilidad que ello conlleva y que desgraciadamente no se ha sabido comprender en los últimos tiempos, o no se es. No hay medias tintas: hasta que los valencianos puedan volver a pronunciarse en las urnas, quien resulte ahora investido debe trabajar desde el primer momento por recuperar la normalidad en la calle y en las instituciones, sin ninguna hipoteca del pasado que le atenace y sin ninguna inquietud por el futuro que no sea la de no ser capaz de cumplir con su deber.

El partido que lidera a escala nacional Alberto Núñez Feijóo, emplazado a presentar un nuevo candidato puesto que fue el más votado en las últimas elecciones, no debe ceder a chantajes ni a imposiciones. Tiene una gran responsabilidad: darle un gobierno firme y sereno a la cuarta autonomía de España tras un año de quiebra. Pero esa responsabilidad también implica no pactar a cualquier precio solo para sostenerse en el poder. Y, de no ser posible, tener la valentía de darle la última palabra a los ciudadanos para que estos decidan en las urnas cuál es el mejor camino. Porque la estabilidad y la desescalada son necesarias para superar la crisis política, económica y social en la que la Comunitat Valenciana está sumida. Pero ambas no serán posibles sin recuperar también la dignidad y el prestigio de su gobierno.