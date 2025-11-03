Siempre la obra social

El índice Ibex de las 35 principales sociedades de la bolsa española acaba de alcanzar los 16.000 puntos, superando así el máximo obtenido hace 18 años, antes de la gran crisis económica y financiera de 2008. Pero la composición del Ibex es muy distinta. Entonces lo encabezaba Telefónica, que sigue, pero en el noveno lugar. De las diez empresas más cotizadas entones, hoy solo quedan cinco. Y CaixaBank, que entonces no estaba, se ha colocado ahora en el puesto número cinco, solo superada por el Santander, Iberdrola, BBVA e Inditex. Por delante de Ferrovial, Aena y la propia Telefónica.

La irrupción y el éxito de CaixaBank se deben a que el patrimonio de “la Caixa”, la tradicional caja de ahorros, se traspasó a la Fundación La Caixa y es gestionado por Criteria, el primer 'holding' español. Y la Fundación La Caixa, con un presupuesto para este año de 655 millones, es la primera fundación europea. Así la obra social crece y la previsión es que su presupuesto de 2030 llegue a 800 millones, gracias a los dividendos de las sociedades participadas por Criteria cuyo valor, a 30 de junio, ascendía a 37.245 millones.

Y Criteria tiene el 31% de CaixaBank, otro 18% es del Estado -consecuencia de la fusión con Bankia- y el resto cotiza en bolsa. Y hoy CaixaBank es el primer banco español por sus activos en España y está dirigida -con independencia de la Fundación- por Gonzalo Gortázar (consejero delegado) y Tomás Muniesa (presidente). El arquitecto de esta gran transformación, que ha sido un éxito económico y social (el primer 'holding' español, la quinta sociedad del Ibex y la primera fundación europea) ha sido Isidre Fainé.

Pero la Obra Social, que ahora dirige José María Coronas, sigue siendo su obsesión. En octubre, y tras la asamblea general del FMI que nunca se pierde, Fainé presidió en Washington la cita anual del Instituto Mundial de las Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI), que agrupa a 6.400 cajas de ahorros y bancos sociales de 78 países. Estas entidades tienen 2,1 millones de empleados y 1.700 millones de clientes en todo el mundo. Y en la cita se acordó dedicar 4.000 millones de dólares a iniciativas sociales que contribuyan a la reducción de la pobreza, el emprendimiento femenino, el cuidado de las personas mayores y la sostenibilidad ambiental. Y se aprobó un proyecto piloto para impulsar el empleo rural de las mujeres de Nigeria en colaboración con la Fundación Visa Internacional y en alianza estratégica con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Para Fainé, los beneficios de las entidades bancarias sin accionistas privados deben servir no solo para mantener sino también expandir las actividades de sus obras sociales. En Washington afirmó que “en tiempos de incertidumbre, invertir en las personas y fomentar la confianza son esenciales para construir sociedades resilientes”. Por eso también le ocupa y preocupa la obra social en el mundo. Aunque sabe que el modelo Caixa no es nada fácil de repetir.