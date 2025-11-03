Una metodología excepcional para una prioridad de Estado

Barcelona 31/10/2025 Observatorio Social de la Vivienda , organizado por El Periódico en la sede de BeBartlet, en el que alcaldes y alcaldesas han debatido sobre la crisis de la vivienda en Catalunya En la foto, Nacho Corredor, socio y vicepresidente de BeBartlet ; Silvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ; Jaume Ríos , socio y director de BeBarlet en Barcelona ; Albert Sáez, director de El Periódico Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Un medio de comunicación tiene la misión no solo de describir e interpretar la realidad sino de contribuir a ordenar el torrente de información a través del que se configura el debate público, señalando los problemas y contribuyendo a las soluciones. Ese es el punto de partida del Observatorio Social de la Vivienda, una iniciativa de Prensa Ibérica-El Periódico junto a beBartlet y la colaboración de Althena.

¿Cómo? Analizando las prioridades de los españoles, a partir de los datos de Cluster17, generando espacios de intercambio de conocimiento junto a los decisores para cocrear políticas públicas con la metodología beBartlet y compartiendo el conocimiento con los lectores de El Periódico y los medios del grupo Prensa Ibérica.

Empezamos este curso con la elaboración de una encuesta donde detectamos que la mayoría de los ciudadanos reclaman un Pacto de Estado por la vivienda, que el principal problema del precio de la vivienda se percibe en la escasez de oferta y que hay una demanda transversal de construcción de nueva obra que, dificilmente, se podrá abordar sin la implicación del sector privado. Y ahora iniciamos un proceso de deliberación, escucha activa y acuerdo entre diferentes de la mano de alcaldes, organizaciones sociales y expertos, para atender una necesidad urgente: que los ciudadanos, a través de la vivienda, podamos desarrollar un proyecto de vida.

La metodología es excepcional, pero es el único camino: compartimos conocimiento, nos sentamos quienes pensamos diferente, identificamos acuerdos y desacuerdos y generamos las condiciones para encontrar soluciones. ¿Primera parada? Barcelona. Treinta de los principales alcaldes, organizaciones y expertos de Catalunya se han reunido para escuchar, para entender, para acordar y, también, para seguir aprendiendo a discrepar. En grupos de entre cinco y ocho personas, durante casi tres horas, con varias mesas de trabajo en paralelo, responsables de gobiernos locales que representan a más de dos millones de ciudadanos han compartido diagnósticos y propuestas. Y han superado el principal dinamitador de la política contemporánea: la desconfianza.

Si la confianza es el principal catalizador del acuerdo, la mejor contribución que se puede hacer para una política útil es generar las condiciones para saltar esa brecha. Y esa es la esencia del Observatorio que hemos impulsado: usar el conocimiento social como un pretexto para generar condiciones más óptimas para la construcción de políticas públicas sumando a la sociedad. Hoy los lectores de Prensa Ibérica pueden leer algunas de las primeras conclusiones, pero solo acabamos de empezar. Nos quedan dos paradas por España durante el curso: en la Comunidad de Madrid y en Andalucía.

Incorporaremos nuevos partidos y otros niveles de la administración, con el mismo objetivo. Y con la suma de todas las aportaciones recibidas en este proceso, donde sumaremos un centenar de aportaciones de representantes públicos, expertos y organizaciones sociales de toda España, tendremos la base del manual de políticas públicas de vivienda, consensuado entre el sector público y privado, que debería priorizar todo gobernante.

Un proceso de abajo arriba, liderando desde el conocimiento, movilizando a la sociedad y construyendo acuerdos. Una metodología excepcional para una prioridad de Estado.