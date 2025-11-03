Mazón, tarde y mal

Yo también me he tomado un tiempo de reflexión, como Carlos Mazón, antes de escribir sobre el funeral de Estado por las víctimas de la dana. Las palabras de los familiares sacudieron a mi tierra, mi gente y mi corazón, igual que la imagen de Mazón: un zombi que agoniza. Lo sucedido en las últimas horas, que tan bien explica mi querido Levante-EMV, es la última señal de que es la hora de un relevo que, en todo caso, llega tarde y mal.

A la espera de lo que diga hoy el presidente valenciano, su continuidad es una llaga que, si no se cura, puede desangrar a una autonomía necesitada de dirigentes sólidos que piensen en la ciudadanía -no en sí mismos ni en sus partidos- y piloten la reconstrucción. También puede alterar al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que, si no cierra bien la crisis, puede pagar cara su inacción inicial en un territorio clave para llegar a La Moncloa. El gallego no puede escudarse en las dificultades de apartar a un líder autonómico al que le conviene seguir como aforado. Feijóo tendría que tomar las riendas e instar a Mazón a dimitir, designar un sustituto y adelantar las elecciones, digan lo que digan las encuestas.

Las fórmulas para gestionar la herencia y el día de después son varias. Aunque, por ahora, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es la única con opciones reales de ganar y frenar el avance previsible de la ultraderecha. Otro nombre sería un nuevo tiro en el pie para un partido que no puede permitirse más errores.

Adelantar las elecciones obligaría además al PSOE a retratarse: tampoco fue intachable el día de la dana, abusa del linchamiento de Mazón y debe elegir entre una débil Diana Morant o la eterna promesa Pilar Bernabé.

La comparecencia de hoy del dirigente del PP coincide con la declaración en el juzgado de la periodista Maribel Vilaplana, que también tiene mucho que explicar. Como testigo, está obligada a decir la verdad. Acabará así con un mutismo que hasta ahora ha sido el gran cómplice de Mazón, Seguro que la jueza arroja algo de luz el mismo día que la Comunitat Valenciana conocerá el futuro político de un presidente que reacciona tarde y mal.