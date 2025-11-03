¡Cherchez la femme', pardieu!

La llegada de Maribel Vilaplana al juzgado de Catarroja, rodeada por un aluvión de medios / Daniel Tortajada

Lo que ya es un cliché de la novela policíaca se ha. convertido en una clave del desenlace de la suerte de Carlos Mazón. El escritor Alejandro Dumas padre la popularizó en Los Mohicanos de París (1854).

-Hay una mujer en todos los casos, tan pronto como me traen un informe, digo: “¡Busca a la mujer!”.

En el “caso Mazón” no hay una, sino dos.

La que desencadena el final, la periodista Maribel Vilaplana, ha declarado al tiempo que Mazón anunciaba: “No puedo más”. Y sin siquiera pronunciar el verbo, dimitía.

Pero quien introduce desde hace semanas un giro copernicano en su estrategia de defensa es una mujer imputada: Salomé Pradas.

La princesa Salomé, hija de Herodes Filipo, pidió la cabeza de Juan el Bautista.

Y Salomé Pradas casi, casi, ha venido a pedir la de Mazón, cuando hace cinco días hizo trascender lo que pensaba, ante el próximo funeral del pasado miércoles.

“Que se sepa toda la verdad”, transmitió.

El funeral catártico

Feijóo mantuvo contra viento y marea la alianza con Mazón durante un largo año.

El día del funeral, el líder del PP, cuenta la leyenda, pudo sentir lo que no había captado durante el año pasado y la convulsión de la sociedad valenciana ante la permanencia de Mazón y el respaldo de Feijóo a su continuidad.

Había llegado el “momento crimen y castigo” Y así se ha escenificado el fin de semana que ha seguido al funeral, con Feijóo de vuelta a Madrid.

Mazón está acorralado ante la una investigación judicial que lleva adelante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, a la cual todos los intentos de desviarla de su camino han fracasado.

Ha rechazado Mazón prestar declaración voluntaria como le ha ofrecido la jueza instructora (artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a un aforado declarar ante un juez o jueza ordinaria). Y puede que para algunos eso sea lógico en el ejercicio de su derecho de defensa.

Pero estamos ante una catástrofe que se ha llevado por delante 229 muertos. Que el presidente de la Generalitat no quisiera declarar voluntariamente habla por sí mismo.

Hay quien puede decir: hombre, ¿y no se han acogido Begoña Gómez y su marido Pedro Sánchez a su derecho a no declarar en la investigación del juez Juan Carlos Peinado?

¿Es lo mismo?

No responder a las preguntas de una jueza por la gestión de la Generalitat valenciana en la dana del 29 de octubre de 2024, ¿es lo mismo que no hacerlo ante un caso de presunto tráfico de influencias que se investiga por recortes de medios de comunicación?

Una expedición de pesca -investigación prospectiva- sobre Begoña Gómez no es lo mismo que la catástrofe que ha provocado las muertes de centenares de personas.

Pero en todo caso, aunque uno no comparta que tanto la esposa del presidente como el presidente del Gobierno se acogieran a su derecho a no declarar, ¿puede justificarse la negativa de Mazón? ¿No hubiera sido de sentido común que se ofreciera a declarar en el marco del artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal?

¿Y no ha sido lógico que la jueza Ruiz Tobarra se lo ofreciese?

Nuñez Feijóo y Mazón han hecho un año de andadura cogidos de las manos.

No una, como en la novela policíaca, sino dos, son las mujeres que están detrás de la misteriosa conducta de Mazón y que han precipitado el desenlace.

Pero no así el móvil, la razón, de la desaparición de Mazón el 29 de octubre de 2024.

“No pedí la declaración de emergencia nacional porque dijeron que no llegarían… nos querían dejar solos”, se justificó este lunes 3 de noviembre Mazón.

No lo pidió porque no llegarían.

Y segundo: “Cometí el error de permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente [de la Generalitat] ajeno a la emergencia durante la fatídica tarde”.

Pero de qué “imaginario social” metafísico habla Mazón. Si es que físicamente hablando desapareció.

¿Por qué no quiso ordenar a las 14:00 el cierre total de actividades comerciales? ¿Porque había que intentar evitar el coste económico, porque valía la pena ahorrar a las empresas dicho coste?