Otra España es posible

Esta semana hemos vivido dos episodios descorazonadores. El miércoles, un presidente zombie fue abucheado por algunos familiares de las 237 víctimas de la riada del 28-O. Ni ese momento de sonrojo le ha empujado a tener la dignidad de dimitir, no por dónde estuvo o lo que hiciera, sino por lo que no hizo y dónde no estuvo. El jueves, un senador lerdo convirtió una comisión de investigación en un circo del que salió gratis el presidente del Gobierno que sigue sin explicar dos cosas inexplicables: por qué el PSOE hace pagos en efectivo en el siglo XXI y qué sabía de Ábalos y de Koldo cuando cesó al ministro en julio de 2021. Episodios así nos llevan al fatalismo de pensar que la polarización es inevitable. Pero no.

El martes, por motivos profesionales, asistí en esa catedral del periodismo ibérico que es La Nueva España a la presentación del libro de Guillermo Martínez, ahora en Acento, 'Territorio de encuentro'. El cartel del acto explicaba por si mismo la tesis del exconsejero del Principado. Le acompañaron el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Como decía aquel, no hace falta decir nada más. El diálogo fue una delicia, defendieron sus ideas, sin insultar ni descalificar, sin convertir la política en un partido de fútbol con alaridos como los de Vinicius y Lamin Yamal sino en un territorio de encuentro, de búsqueda de soluciones posibles y no de soflamas que alienten las bajas pasiones en lugar de cultivar las nobles razones.

La polarización sirve de excusa a los que quieren vender propaganda como información. Esta semana, otra catedral del periodismo ibérico ha dado una lección a esa prensa que se llama “nacional” para ocultar que es prensa atrincherada, que mira después de titular. La exclusiva de Levante explicando que Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana al parking contra lo que habían explicado sumada a la del vídeo que la periodista le mostró de lo que estaba pasando en Utiel han abierto una brecha de credibilidad en las excusas del presidente que ha quebrado la confianza de su partido. El griterío no cambia la realidad, lo que la transforma es el conocimiento, la información.