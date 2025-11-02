Ciudadanos versus científicos

Barcelona 03/08/2025 Economía. Hogares unipersonales e incorporación de nuevos residentes: así es la nueva ecuación de la vivienda en España - Cada vez vivimos más solos - El déficit de vivienda en una sociedad envejecida - Viviendas más flexibles - Políticas públicas. Vistas de viviendas en Barcelona. Obras para la construcción de vivienda. La Marina del Prat Vermell. Imágenes Panorámicas. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Según el Observatorio Social de la Vivienda en España de Prensa Ibérica y Banco Santander, el 65% de los ciudadanos catalanes se muestran partidarios de limitar por ley los precios del alquiler. El 82%, respalda una regulación de los pisos turísticos. En el mismo Observatorio se muestra que casi el 60% opina que la escasa construcción de viviendas es culpable de la situación. Los resultados se parecen mucho a los que presenta en su encuesta el CEO (donde recibe algo más de apoyo, todavía, la regulación de alquileres: 72%).

Muchas veces se habla de la distancia entre los ciudadanos y los políticos. De hecho, en la propia encuesta del CEO ningún partido aprueba sus propuestas de vivienda (siendo muy alto el desconocimiento de las mismas y el PSC el que está más cerca de aprobar). Sin embargo, en vivienda, la distancia más grande está entre la ciencia y la ciudadanía, digamos que hay más terraplanistas y antivacunas.

Kholodilin, en 2024, resume la literatura científica acerca de la regulación de los alquileres y muestra que el 70% de las evaluaciones han obtenido una clara reducción de la oferta. En un mercado de escasez, donde según el Banco de España necesitamos 700.000 viviendas y donde cada año hacemos la mitad de viviendas que hogares se crean, no necesitamos medidas que alimenten el fuego de la escasez. Durante la vigencia de la regulación de alquileres, la oferta de contratos nuevos se ha reducido más de un 20%. Algo parecido ocurre sobre el reciente debate de prohibir la 'compra especulativa'. En Holanda se prohibió la compra para alquilar, en 2024 Francke y otros obtuvieron que los alquileres crecieron un 4% más debido a la reducción de la oferta. La literatura acerca del impacto de prohibir o limitar los alquileres turísticos en zonas tensionadas obtienen, aquí sí, un pequeño efecto en el aumento de la oferta de pisos en alquiler de largo plazo. Pero el efecto es muy pequeño, porque hay alternativas. No todos los pisos turísticos irán mágicamente al mercado de alquiler tradicional. Para que vean el peligro latente de la política que genera ideas que apoyan los ciudadanos pero no la ciencia, les anuncio la siguiente propuesta de normativa mágica. En la encuesta del CEO sale un 40% de apoyo a la expropiación de vivienda si eso es necesario. Aten cabos. En fin, que en la vivienda los científicos hemos fracasado en llevar la ciencia a la ciudadanía, quizás porque hay mucho 'científico fake', quizás porque estamos muy contaminados por el discurso político cortoplacista, quizás porque es un tema con mucha piel y nos gustan los mensajes que parecen que van a solucionar el problema rápido y fácil, algo difícil si hemos hecho las cosas mal mucho tiempo.

Pero déjenme acabar con mensajes positivos. El más importante, que el 60% ve la escasez en la construcción. El segundo, un dato curioso. Los cuatro primeros partidos, cuyos votantes creen que heredarán una o más viviendas en los próximos años son, por este orden, Aliança Catalana, la CUP, Comuns y ERC. Quizás cuando hayan heredado, esos votantes, muden la piel.