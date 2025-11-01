El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "Mazón quiere seguir ganando tiempo, pero estamos en los minutos de la basura"

El rechazo social a Carlos Mazón ha crecido tras el funeral de Estado por las víctimas de la dana. Seguro que hoy ya son más de ocho de cada diez valencianos los que piden su dimisión. Pero hay dos personas, dos dirigentes políticos que siguen confiando en el relato de autoficción del president, que son Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Mientras el líder del PP todavía piensa cuando debe llamar a Mazón para comunicarle que se aparte, Abascal hará todo lo posible por mantener, porque para Vox cuando peor, mejor.

Mazón quiere seguir ganando tiempo, pero estamos en los minutos de la basura, igual que en un partido de baloncesto, porque el lunes la periodista, Maribel Vilaplana, la colaborada necesaria de Mazón, declara ante la jueza de Catarroja.

Todo el mundo se pregunta ya cuando dimitirá Mazón

Desde que Levante-EMV revelara este domingo la exclusiva que Mazón acompañó a Vilaplana al parquing tras la larga sobremesa del Ventorro, todo se ha precipitado. La jueza ya le ha pedido el tiquet del parquing para saber la hora, y al mismo tiempo la exconsellera Salomé Pradas, empieza a moverse de la línea marcada por Presidencia.

Todo el mundo se pregunta ya cuándo dimitirá Mazón.