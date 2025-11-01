Campeonas, al poder

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, durante la presentación de la selección / JJ GUILLEN / EFE

Las cenas entre futbolistas, directivos, e incluso periodistas con señoritas de pago medio desnudas, encima o debajo de la mesa, continúan siendo habituales. ¿Puede ocurrir algo parecido con las futbolistas del Barça, campeonas mundiales?

Por otra parte, ¿podemos imaginar que la entrenadora del primer equipo de fútbol dé instrucciones a sus jugadores desde la banda? ¿Hansi Flick podría ser una mujer? ¿Dónde andan las árbitras de primera división en los partidos entre equipos masculinos? Por supuesto que ellos entrenan a las deportistas de élite en cualquier modalidad deportiva, pero no existe el 'y viceversa'.

Mayoritariamente, en las juntas directivas ellas se ocupan de ámbitos 'soft', los de niñas: relaciones públicas, márketing… Pero no las encontramos al frente de temas potentes, como los económicos o la gestión deportiva. Y es que el fútbol -masculino, claro- es el rey reproduciendo los valores tradicionales del patriarcado, el poder, el exceso, el machismo.

Vayamos a un deporte menos bruto en todos los sentidos, el básquet. Carme Lluveras, exjugadora, entrenadora de básquet de equipos femeninos y masculinos, fue directora deportiva y mánager general del Ros Casares. Además de jugar en la cancha, estudió Derecho, Ciencias Empresariales y Secretariado Jurídico. Fue la primera entrenadora de la Liga LEB (1999) y la primera mujer que formó parte del cuerpo técnico de la ACB (2005). Se preparó muy a fondo para ser una de las pocas excepciones. Su discípula Elisa Aguilar ha sido la primera presidenta de la Federación Española de Baloncesto y la tercera presidenta de una federación, tras Asunción Lorente en remo, e Isabel García en salvamento y socorrismo.

Pero, démosle la vuelta: ¿de verdad las mujeres quieren llegar al top del top en la gestión del deporte? ¿Por qué, pues, en 1984 accedieron al curso de entrenador superior de básket 4 mujeres frente a 30 hombres (13%), y en 2024 lo hicieron 13 mujeres ante 191 hombres (6,8%)? ¿Cómo se entiende que la Federación Catalana de este deporte lleve a cabo actualmente unas mentorías para fomentar el 'crecimiento' de las mujeres? ¿Los hombres ya están crecidos?

En 2020, Becky Hammon fue la primera mujer que dirigió un equipo masculino, los San Antonio Spurs, en un partido oficial de la NBA, sustituyendo al entrenador jefe. Aunque ya hay varias mujeres que son mánagers asistentes, en el último momento, los New York Knicks no se han atrevido a fichar a Dawn Staley como entrenadora principal. La NBA aún no está preparada para ello, afirma. 2025.

Para mover las sillas que los hombres ocupan y gestionar el poder que corresponde a su valía, ellas deben armarse de valor, luchar y sostener un liderazgo férreo que derribe barreras y abra nuevos espacios de gestión. Chicas, os entiendo; pero, por favor, no desistáis.