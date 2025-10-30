Las lágrimas de Lady Gaga en Barcelona

Lady Gaga se emocionó anteayer en Barcelona, en el primero de los tres conciertos que tiene programados en el Palau Sant Jordi. Verla en directo, con los ojos brillantes y la voz entrecortada tras una ovación interminable del público, fue un momento electrizante, solo al alcance de quienes allí estábamos. Más carismática y magnética que nunca, la cantante neoyorquina dialogó con el público, preguntando quién repetía concierto y quién la veía por primera vez. A unos les dio las gracias con cariño; a otros, les pidió volverlos a ver pronto. Minutos después, se sentó al piano para interpretar Come to mama, una canción que ya había cantado en una visita anterior a la ciudad. Esta vez, explicó, lo hacía en un momento más feliz, alejada de los problemas de salud mental del pasado. No hay mejor prueba de la recuperación de Gaga que esta fuerza interior que se percibió en cada segundo de la pieza.

Que esto sucediera en el Palau Sant Jordi, en el corazón de la Anella Olímpica, es una nueva demostración de que Barcelona -la única ciudad española donde Gaga actúa en esta gira- es un destino imprescindible en las giras musicales internacionales. La capital catalana, aquejada de nostalgia perenne, debe estar orgullosa de tener un recinto capaz de albergar tres citas que acogerán a más de 54.000 personas; todo ello en un entorno urbano y cultural cargado de memoria olímpica, como es la montaña de Montjuïc.

Por ello, la decisión de la ciudad de dar un empujón a su mapa de escenarios musicales es una iniciativa loable, igual que la de potenciar la Anella Olímpica, el kilómetro cero barcelonés de la música en vivo de gran formato -como bien señala Jordi Bianciotto-, sobre todo en un contexto en que otras capitales, nacionales e internacionales, compiten por atraer a esos grandes espectáculos.

Los conciertos de Lady Gaga son mucho más que una cita con una diva del pop: demuestran la potencia de Barcelona. No en vano, ver a la propia cantante entre lágrimas es un privilegio que muy pocas otras ciudades pueden ofrecer.