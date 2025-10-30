¿Más cribados?

Revisión de una mamografía 17/10/2023 Cribado de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de las actuaciones de la Consejería de Salud y Consumo en materia de cáncer de mama, destacando el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, que consiste en la realización de mamografías cada dos años a toda la población femenina diana. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Estas últimas semanas ha saltado con fuerza en los medios el tema de los retrasos en las mamografías dudosas de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Las posibles malas consecuencias de estos graves errores han comportado temor entre las afectadas. Ciertamente, los cribados pueden posibilitar tratamientos menos agresivos y mejores expectativas de curación. Hay razones para el enojo y la protesta.

Pero hay que aclarar algunas cuestiones.

El cribado consiste en la realización de pruebas diagnósticas, en el caso de cáncer de mama las mamografías, y en el de cáncer de colon y rectal los tests de sangre oculta en heces a personas supuestamente sanas, para identificar probables signos que den la alerta respecto a la existencia de un cáncer en individuos sin signos clínicos, sin síntomas evidentes. Primer hecho, por lo tanto: los cribados se hacen a personas no enfermas, hasta que se demuestre lo contrario.

Segundo hecho: un test positivo o dudoso en un cribado no equivale a la existencia de la enfermedad. La mayor parte de tests que se utilizan en los cribados no son 'Gold Standard' (patrón oro), es decir, no son la prueba de máxima confianza para el diagnóstico de una enfermedad, sino que ofrecen una aproximación a una sospecha razonable de la existencia de la enfermedad. Por tanto, son factibles los errores en uno u otro sentido: falsos positivos, cuando el test es positivo en una persona que realmente no está enferma, y a la inversa, los falsos negativos, cuando el test es negativo en una persona que realmente está enferma. No es mala praxis, es estadística.

Tercero: no todas las enfermedades puede ser sometidas a cribado. Han de ser enfermedades importantes y relativamente frecuentes, hay que conocer muy bien la evolución de la enfermedad, tienen que existir criterios bastante claros para su diagnóstico y tiene que existir una forma aceptable para el tratamiento de la enfermedad. Si no hay un tratamiento efectivo, factible y aceptable, no se tiene que hacer el cribado. Diagnosticar antes no siempre es garantía de mejores posibilidades de curación o de alargamiento de la vida. En el momento actual, los cribados más aceptados son el de cáncer de mama y el de colon y recto. Y si la administración no puede dar respuesta rápida a la aclaración de casos dudosos y al inicio de tratamiento, es mejor no hacerlo.

Aun así, los cribados son una herramienta potente y efectiva en salud pública. Nos convienen. Pero no son la panacea.

Hoy la noticia es que, en Catalunya, este año no se podrá poner en marcha la ampliación de las franjas de edad candidatas a los cribados de cáncer de mama y de colon y recto. No hay presupuestos y, además, no hay radiólogos ni digestólogos suficientes para dar esta respuesta rápida y fiable que antes mencionábamos.

Y aquí empezaríamos otro debate: el de los déficits presupuestarios crónicos de la sanidad catalana y la carencia de médicos, especialmente en determinadas especialidades. En los últimos años, la población de nuestro país ha crecido en dos millones de personas y el presupuesto solo en torno al 3-4%. ¿Qué haremos cuando lleguemos a los 10 millones de catalanes? ¿Mejores cribados? ¿Seguro?