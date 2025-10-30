El cinismo como política institucional

A los políticos se les consiente cierta tendencia a la desfachatez argumental, a los malabarismos conceptuales, a la ironía y a la superficialidad para adornar sus discursos y justificar sus actuaciones. Tal vez confundido por esta tolerancia, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, se instaló en el cinismo político e institucional como fórmula para evadir su responsabilidad por la actuación tardía y nefasta ante la emergencia provocada por la dana de hace un año. Y, para rematar su insensibilidad para con las víctimas y su desprecio por los valores morales que se suponen a un gobernante democrático, ha querido recordar aquella tragedia reclamando una reflexión, dado que, a su parecer, tan solo “hubo cosas que deberían haber funcionado mejor”.

Mazón se esfuerza en negar la evidencia, apoyado tan solo por el presidente del PP que mantiene que la exigencia de responsabilidades es una oportunista “politización de la tragedia” por parte de sus adversarios políticos. El presidente valenciano pretende ignorar que lo que se investiga no es si la autoridad competente ante la emergencia podía haber actuado mejor, sino cuál es el grado de negligencia de su gobierno y de él mismo por haber hecho las cosas de forma tan incompetente, según se confirma a diario ante la jueza.

Tras el relámpago de la tragedia, todo se torna muy lento. La parsimonia de la justicia es hiriente cuando está por esclarecer por qué las consecuencias de un desastre climatológico se convirtieron en una catástrofe colectiva. Los afectados todavía comparecen ante las cámaras para reclamar las ayudas oficiales y exigir a las aseguradoras el cumplimiento de sus obligaciones. El Estado ha tardado un año en celebrar un funeral por los fallecidos el 29 de octubre de 2024 y el presidente Mazón ha contraprogramado la ceremonia, instaurando ahora un día para recordar a las víctimas de las inundaciones, aunque lo que le piden realmente y de forma insistente los miles de afectados es que dimita.