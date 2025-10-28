Mascotas en la era de la longevidad

Vista de un cementerio para animales, en la ciudad polaca de Lodz. Alrededor de 3.500 animales, la mayor parte de ellos perros y gatos, pero también conejos y hamsters están enterrados en este recinto / GRZEGORZ MICHALOWSKI / EFE

La industria en torno al cuidado de las mascotas sigue abriéndose paso en tiempos de inteligencia artificial y revolución de las tendencias sociales: perros y gatos se han ganado un lugar en muchas familias y días como ayer, 27 de octubre, comienzan a arraigarse como el Día del recuerdo a las mascotas fallecidas. La fecha, apenas unos días antes del día de Todos los Santos en que honramos tradicionalmente a nuestros familiares muertos, promueve la creación de pequeños altares en casa, con flores y una foto de la mascota, para dedicar un tiempo a la memoria de los buenos ratos compartidos.

A medida que la tecnología gana importancia en nuestras vidas, las mascotas alcanzan protagonismo, especialmente entre la generación Z, que invierte 1.000 euros adicionales al año en su cuidado respecto a la generación previa, según un estudio de Indeed centrado en Estados Unidos. El informe también destaca por primera vez la profesión veterinaria como la mejor valorada de cara al futuro, considerando salario, flexibilidad y crecimiento en demanda; la ocupación de médico figura en segundo puesto.

Son tendencias globales que impactan en nuestros hábitos más cercanos: un anuncio en Youtube recurrente estos últimos días es de una marca de comida de gatos que reduce los alérgenos en su pelo, de manera que a las personas con alergias no las expulsa de su hogar. Expertos financieros recomiendan la apertura de cuentas de ahorro específico para los gastos de las mascotas, y los seguros de salud animal florecen en las compañías del sector.

La ciencia que alarga la vida

También los centros paliativos de dolor, eutanasia e incluso acompañamiento psicológico de los dueños de los animales. Cuanto mejor cuidados están y más se alarga su vida, más atenciones a nuevas patologías necesitan los animales y la ciencia también ha puesto el ojo en alargar la vida de las mascotas. La lucha por la longevidad sin dolor físico y con aceptación emocional es un reto que creíamos limitado a los humanos, pero ¿qué pasa si humanizamos a nuestras mascotas, si creamos relaciones de fuerte lazo emocional con ellas, pero tienen una esperanza de vida tan corta?

Los gatos viven en torno a los 15 años, pero sus expectativas se alargan con los cuidados, también la de los perros, más condicionada por su tamaño y raza. La empresa biotecnológica Loyal trabaja ya en un compuesto que podría salir al mercado en 2026 y que en los ensayos con perros realizados promete aumentar la vida saludable en un año aproximadamente. Los altares y otros recuerdos de quienes perdieron mascotas queridas y que ayer inundaron las redes sociales y la intimidad de muchos hogares son agridulces, porque a los buenos momentos vividos se suman otras emociones más complejas, como la tristeza o la extrañeza ante el agujero tan grande que puede dejar una ausencia animal en la vida.

Los nuevos horizontes que abre la ciencia nos prueban, en todo caso, que nos enfrentamos a un desafío ético y de equilibrio emocional en el despliegue de los nuevos estilos de vida y familia.